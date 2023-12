Weekend w lubelskich klubach

EL CUBANO:

PIĄTEK (15 grudnia) – Viernes La Gozadera

Tutaj poczujecie klimat cudownej Havany. O pełny parkiet zadbają Tofifi x Slimmy Noise!.

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po godzinie 23.00 wejście za 20 zł.



SOBOTA (16 grudnia) – Christmas Party

Usłyszymy największe świąteczne hity Zapowiada się balet do rana!

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za darmo. Po 23.00 wejście za 30 zł.



HELIUM CLUB



PIĄTEK (15 grudnia) – Drink & Be Mary

Zacznijcie weekend w najlepszym stylu! Uczta dla miłośników klimatów R&B, groove'u, muzyki z lat 90', 00', pozytywnych emocji, uśmiechów i imprezowania do rana!

DO 23:00 LISTA FB WCHODZI za free. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (16 grudnia) – Christmas Party

Im mrozy nie są straszne. Rozgrzeją każdego ponieważ tutaj jest gorąco cały czas. A w każdy weekend odbywają się najgrubsze imprezy. CHRISTMAS PARTY w Helium!

DO 23:00 WEJŚCIE FREE! Po 23:00 wejście - 30 zł



RZUT BERETEM



PIĄTEK (15 grudnia) – Świąteczne piosenki

15 grudnia wpadajcie na Świąteczne Piosenki! Świąteczny, niepowtarzalny klimat i impreza do rana!

Do 23:00 lista FB wchodzi FREE. Po 23:00 - 20 zł



SOBOTA (16 grudnia) – Świąteczna potańcówka

Czy jesteście gotowi na muzyczną podróż przez najpiękniejsze polskie i zagraniczne piosenki? Przygotujcie się na niezapomnianą noc pełną emocji, nostalgii i radości.

Ceny Biletów:

START 22:00. DO 23:00 WEJSCIE FREE. PO 23:00 - 30 ZŁ



SERCE

PIĄTEK (15 grudnia) – Ugly Sweater Party

Zapraszamy Was na imprezę UGLY SWEATER PARTY! Tego wieczoru macie prawo nałożyć Wasze ulubione, brzydkie sweterki. O najlepsze muzyczne hity zadba Dj Bossy.

START: 22:00. Do 23.00 lista FB wchodzi za darmo. Po 23.00: 20 PLN.



KLUB 30

PIĄTEK (15 grudnia) – Wszędzie dobrze, ale w 30 najlepiej. Band 30 + live!

Impreza przy muzyce granej na żywo. Zabierz swoją paczkę znajomych i spędźcie ten piątkowy wieczór razem.

Początek o godzinie 21.00. Wstęp: 20PLN całą noc



SOBOTA (16 grudnia) – Saturday night fever

Sobotnia noc w Klub30 Lublin, to najlepszy sposób na dobrą zabawę!.

Wstęp: 30PLN całą noc. Start o 21.00.

KLUBOKAWIARNIA OSTRO

PIĄTEK (15 grudnia) – B-Day Party

Nadszedł ten czas Jak co roku Dj PAUL obchodzi urodziny. Wszyscy go znacie i w większości lubicie. Dlatego zachęcamy Was, żeby razem z nim świętować to wydarzenie..

START o 20.00

Wjazd jak zawsze free



SOBOTA (16 grudnia) – Ostro Disco

Zapraszamy na tańce do OSTRO! Specjalnie dla Was na dolnej części przygotowany jest dancefloor. Ich dje starannie wyselekcjonują muzykę, aby każdy mógł się dobrze bawić.

Start o 21.00.

NOWY KOMITET



SOBOTA (16 grudnia) – Radio Komitet

Halo Halo! Tu Radio Komitet? Krakowskie Przedmieście 32 FM! Już w najbliższą sobotę czas na komitetową listę przebojów!

Start: 22:00

UNICORN LOUNGE&CLUB



PIĄTEK (15 grudnia) – Unicorn Style

Jeśli chcecie poszaleć przy dobrej muzyce, a przy tym ze stylem to wpadajcie do „jednorożców” na balet.

Impreza zaczyna się o 21:00.

Wejściówka 20zł.



KLUB STUDENCKI „KAZIK”



PIĄTEK (15 grudnia) – Piątkowe Karaoke

Zapraszamy talenty – i nie tylko – na piątkowe karaoke ponieważ śpiewać każdy może…

Początek o 20.00. Wstęp FREE



SOBOTA (16 grudnia) – Karaoke

Sobotnie karaoke to stały punkt programu klubu. Każda sobota to wokalno-taneczna impreza na najlepszym poziomie, a do tego: bilard, dart i piłkarzyki.

Start o 20:00. Wstęp Wolny!