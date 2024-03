Wschód Kultury - Inne Brzmienia 2024. Ogłoszono pierwszych wykonawców

Ukraiński pianista i kompozytor Lubomyr Melnyk najbardziej znany jest ze swej nowatorskiej techniki pianistycznej znanej jako continuous music, odznaczającej się szybka grą, skomplikowanym systemem nut i częstym używaniem prawego pedału fortepianu dla wydobycia dźwięków harmonicznych. Melnyk jest uważany za najszybszego pianistę na świecie. Jest w stanie wydobyć przeciętnie 19,5 nuty na sekundę każdą ręką i 93 000 pojedynczych nut w ciągu godziny grania.

Z kolei RuinsZu to z kolei absolutna potęga jeśli chodzi o scenę noise jazzową czy też free improv. To kooperacja włoskich mistrzów noise jazzu, czyli kultowego Zu z japońską ikoną perkusji - Tatsuyą Yoshidą, współzałożycielem słynnej formacji Ruins. Ten niezwykły mariaż stanowi wypadkową zainteresowań artystów. Mamy tu zatem wspomniany jazz w kilku wariantach, ale też wycieczki w stronę brzmień mocniejszych jak: metal, noise czy stoner rock. Do tego dochodzi swobodna improwizacja oraz testowanie możliwości brzmieniowych i przekraczanie granic w temacie wykorzystania instrumentów. Koncert RuinsZu to przeżycie jedyne w swoim rodzaju. Na żywo możemy spodziewać się zarówno materiału Ruins, jak i Zu, ale także nowych utworów jakie powstały w kontekście odbywającej się w 2024 roku ich pierwszej - jako jednego muzycznego organizmu - trasy koncertowej.

Festiwal Wschód Kultury - Inne Brzmienia to muzyczne święto dla miłośniczek i miłośników muzyki alternatywnej, którego znakiem rozpoznawczym są: różnorodność stylistyczna i gatunkowa, jakość artystyczna, oryginalność oraz interdyscyplinarny program. Rokrocznie, poza muzyką, publiczność festiwalowa może obcować z literaturą, ciekawym kinem, propozycjami z obszaru sztuk wizualnych i fotografii czy brać udział w programie warsztatowym dla całych rodzin.

W najbliższych dniach poznamy kolejnych wykonawców.