Wyczynowa jazda na hulajnodze. W Lublinie odbędą się Mistrzostwa Polski

Wydarzenie odbędzie się na skateparku przy ul. Rusałki. – „Celem Mistrzostw jest wyłonienie Mistrzów Polski w jeździe na hulajnodze, wybór kadry na najbliższe Mistrzostwa Świata oraz promowanie aktywnego stylu życia wśród młodzieży, jak też popularyzacja wyczynowej jazdy na hulajnodze” – informują organizatorzy.



Dodatkowe atrakcje

Tegoroczne Mistrzostwa Polski odbędą się w tzw. formie festiwalowej, co oznacza, że Mistrzostwa będą jednym, wielkim świętem hulajnogi w Polsce. Poza głównymi konkurencjami, uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w: konkursie na najlepszą sztuczkę, pokazie filmów związanych z tematyką hulajnóg. Organizatorzy zaplanowali specjalne strefy dla uczestników i widzów.

W Strefie Art. Znajdziemy przestrzeń dla twórczości artystycznej. Strefa Trampolin, czyli miejsce do aktywnej zabawy na trampolinach. Będzie też strefa z różnorodnymi grami dla młodzieży. Nie zabraknie profesjonalnego serwisu hujanóg, który będzie się znajdował w Strefie Serwisu. Natomiast fani basketu będą mogli rywalizować w Strefie Basketu.

Mężczyźni wystartują w trzech kategoriach: Junior do lat 12 i Junior do lat 15 oraz w kategorii open. Natomiast kobiety rywalizować będą w jednej kategorii – open.

Harmonogram wydarzenia:

23 sierpnia (piątek): Treningi.

24 sierpnia (sobota): Eliminacje.

25 sierpnia (niedziela): Finały.