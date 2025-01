„Zły” powraca do Centrum Kultury w Lublinie

Tytułowy Zły w przeszłości zajmował się działalnością przestępczą, za co odsiedział kilkuletni wyrok. W spektaklu krok po kroku widzimy pasmo przemian głównego bohatera. Obserwujemy, jak wraz z przejściem z komunizmu w demokrację zmienia się podejście głównego bohatera do świata. Od dziecięcej naiwności i sumienia każącego naprawiać wyrządzone zło po brak litości i zimne wyrachowanie.

Reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski; scenariusz: Dariusz Jeż, Grzegorz Kondrasiuk; obsada: Przemysław Buksiński, Dariusz Jeż, Jarosław Tomica; scenografia: Dariusz Jeż; opracowanie graficzne: Lech Mazurek. Spektakl będzie zagrany 24 stycznia (piątek), 25 stycznia (sobota) i 26 stycznia (niedziela) w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie o godzinie 20:00. Bilety: 35 zł grupowy / 40 zł ulgowy / 50 zł normalny do nabycia w Kasach Centrum Kultury albo online.