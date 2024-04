Znamy kolejnych artystów tegorocznych Innych Brzmień

Festiwal Wschód Kultury - Inne Brzmienia to muzyczne święto dla miłośniczek i miłośników muzyki alternatywnej, którego znakiem rozpoznawczym są: różnorodność stylistyczna i gatunkowa, jakość artystyczna, oryginalność oraz interdyscyplinarny program. W duchu tej stylistycznej różnorodności przedstawiamy kolejnych, wyjątkowych wykonawców.

Yonatan Gat – wirtuoz gitary i jeden z topowych artystów nowojorskiej sceny awangardowej. Fani znają go przede wszystkim z tria Monotonix, które porwało świat swoimi żywiołowymi, szalonymi koncertami. Na stałe współpracuje również z muzykami z tak znanych formacji jak choćby: Sonic Youth, Swans czy Godspeed You Black Emperor. Poza komponowaniem i graniem swojej muzyki, jest aktywnie zaangażowany w wydawanie innych twórców. W tym celu powołał do życia własny label – Stone Tapes, W Lublinie wystąpi ze swoim oryginalnym zespołem, łącząc rock z domieszką punka oraz freeimpro z muzyką etniczną.

Sonido Gallo Negro – orkiestra pochodząca z Mexico City, łącząca wszystko to, co unikalne w bogatej tradycji muzycznej Meksyku. Ich koncerty to prawdziwa petarda, zachęcająca do tańca i ruszenia pod scenę, nieważne pod jaką szerokością geograficzną aktualnie występują. Poza wpływami z rodzimej meksykańskiej sceny, Sonido Gallo Negro chętnie sięgają po południowoamerykańską cumbię, psychodeliczne funky, surf rocka czy choćby tematy rodem z estetyki ska lub punk.

Halina Rice -mieszkająca i tworząca w Londynie DJ-ka, producentka i eksperymentatorka. Artystka o polskich korzeniach, to dziś jedna z czołowych postaci brytyjskiej sceny muzyki elektronicznej. Jej sety potrafią zaskoczyć, idealnie wpisując się w filozofię festiwalu. Plastic Magazine określił jej styl jako “oszałamiającą dekonstrukcję muzyki klubowej, owiniętą w wyśmienity dźwiękowy design”.

Alex Henry Foster – artysta pochodzący z Montrealu, doskonale znany na tamtejszej scenie. Wokalista, tekściarz, kompozytor, aktywny działacz społeczny, wieloletni frontman zespołu Your Favourites Enemies. Kanadyjczyk to człowiek wielu talentów, zaś jego muzyczne zainteresowania sięgają szeroko i są rozpięte stylistycznie gdzieś pomiędzy Sonic Youth, The Bad Seeds, a nawet Mogwai. Po sukcesach w swojej ojczyźnie, w dużej mierze dzięki świetnej płycie studyjnej “Windows in the Sky” oraz równie dobrej koncertowej “Standing Under Bright Lights”, Alex Henry Foster rozpoczyna muzyczny podbój Europy.

