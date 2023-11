27. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie

W ostatnich latach festiwal przebiega pod hasłem transformacji. Jest to przede wszystkim wynik rozważań na temat przyszłości wydarzenia, które - zdaniem organizatorów - osiągnęło szczyt podczas jubileuszu 25-lecia w 2021 roku.



- Po świętowaniu jubileuszu ćwierćwiecza festiwalu, przechodzimy do kontynuacji, szukania nowych kierunków. Kolejny rok jest dla nas czasem transformacji, poszukiwania nowych idei, formatów, zagadnień. W "stanie zawieszenia" przyglądamy się nowym trendom, ale przede wszystkim ludziom i ich potrzebom - wyjaśnia jedna z organizatorek festiwalu, tancerka Lubelskiego Teatru Tańca, Anna Żak.



Tegoroczną edycję festiwalu zainauguruje w czwartek, 9 listopada o godz. 19, spektakl "The Dancing Public" w wykonaniu artystki Mette Ingvartsen. To muzyczne widowisko na pograniczu transu, w które włączy się sama publiczność. "Muzyka elektroniczna i aranżacje wokalne przyciągają publiczność nie tylko do tego, aby oglądać, ale także by odczuwać rytm w ciele, podczas gdy Ingvartsen tańczy bez przerwy, choć w trzech odsłonach" - czytamy w opisie wydarzenia. Przedstawienie zobaczymy w Centrum Kultury w Lublinie.



W wydarzeniu udział weźmie również dwoje greckich tancerzy: Georgios Kotsifakis i Ioanna Paraskevopoulou, którzy zaprezentują spektakl "MOS". Ich sceniczny występ będzie nawiązywał do pojawiających się za ich plecami obrazów. - Cudowny, fantastyczny, pełen humoru, ale przy tym niewiarygodnie perfekcyjnie wykonany spektakl - zapowiada Anna Kalita z Lubelskiego Teatru Tańca. "MOS" na scenie Centrum Kultury w piątek, 10 listopada o godz. 20.



Warto również zwrócić uwagę na przedstawienie "Light and desire" nowojorskiej artystki Colleen Thomas, która miała już okazję występować w Lublinie. - Tym razem Colleen powraca do nas z kobietami, silnymi postaciami, z którymi buduje relacje od kilku lat. Spektakl porusza temat imigrantów, rasizmu, seksismu. Na scenie, u boku dojrzałych tancerek, które mają za sobą niesamowitą karierę, wystąpi chór młodych kobiet z województwa lubelskiego, które zostały zaproszone przez nas do tego projektu - opowiada jedna z organizatorek festiwalu, Beata Mysiak.



Dwa intrygujące spektakle zobaczymy w sobotę, 11 listopada o godz. 20 w Centrum Spotkania Kultur. Najpierw na scenie pojawi się francuskie trio ze składu Compagnie Les Vagues. W eksperymentalnym przedstawieniu "WELCOME" ważną rolę odegrają głos i ciało. Tego wieczora widzowie zobaczą także autobiograficzny spektakl "Nabinam" w wykonaniu Jeana-Baptiste'a Baele. Artysta w intymny sposób dzieli się z publicznością swoją historią adopcyjną.



Nowością w programie 27. edycji festiwalu będą elementy przeżywającego rozkwit nowego cyrku. - Chcemy być częścią tego procesu i aktywnie wpisać się w prezentację ciekawych zjawisk na styku nowego cyrku i tańca współczesnego - twierdzą organizatorzy. Tę dziedzinę sztuki reprezentować będzie rodzima Fundacja Sztukmistrze, która 10 listopada o godz. 18 w Chatce Żaka wystąpi ze spektaklem "Gradient". To niezwykłe widowisko prezentowane było m.in. podczas lubelskich "Cyrkulacji" w 2020 roku.



Elementy nowego cyrku znajdą się również w spektaklu "Nieosiągalny punkt zawieszenia" Yoanna Bourgeoisa, czyli gościa specjalnego festiwalu. Francuski wizjoner odwiedzi Polskę po raz pierwszy, a swoje etiudy zaprezentuje podczas dwóch wieczorów: 12 i 13 listopada (niedziela, godz. 18; poniedziałek, godz. 19 - Centrum Spotkania Kultur).



- Specjalnie na nasz festiwal Yoann przygotował zestaw sześciu etiud. Repertuar został dobrany pod kątem tego, w jakim okresie twórczości jest artysta oraz jak wygląda przepiękna scena Centrum Spotkania Kultur. Te etiudy, które zobaczymy w Lublinie są oryginalne i nie będzie można ich zobaczyć w innym miejscu. Warto dodać, że artyście będzie towarzyszył lubelski pianista Tomasz Bielski, gdyż muzyka w tym spektaklu będzie wykonywana na żywo - mówi kurator programu, Ryszard Kalinowski.



W niedzielę warto będzie również odwiedzić Chatkę Żaka, gdzie o godz. 20 odbędzie się pokaz spektaklu "VONA" w reżyserii Rainera Behra. To taneczne spotkanie z artystkami z Ukrainy, które ze względu na nagłe zagrożenie życia musiały radykalnie zredefiniować pojęcie własnego kraju i domu.



Organizowany przez Lubelski Teatr Tańca festiwal uzupełnią warsztaty taneczne, które poprowadzą znakomici artyści. Miłośnicy tańca będą mogli skorzystać z oferty dedykowanej osobom początkującym oraz zaawansowanym. Szczegóły dostępne są na stronie festiwalu.



Bilety na poszczególne spektakle dostępne są w kasie Centrum Kultury oraz online na cklublin.bilety24.pl.



ROGRAM PREZENTACJI:



9 listopada 2023

19:00 Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie - Mette Ingvartsen „The Dancing Public” (Dania/Belgia)



10 listopada 2023

18:00 Sala Widowiskowa, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka - Fundacja Sztukmistrze „Gradient”(Polska)

20:00 Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie - Ioanna Paraskevopoulou „MOS” (Grecja)



11 listopada 2023

18:00 Sala Widowiskowa, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka - Colleen Thomas „Light and desire” (USA)

20:00 Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie - Jean-Baptiste Baele „Nabinam” (Norwegia) - Joachim Maudet – Compagnie Les Vagues „W̶E̶L̶COME” (Francja)



12 listopada

16:00 Sala Widowiskowa, Centrum Kultury w Lublinie - Prezentacje polskiej sceny tańca „Młoda Polska”

18:00 Sala Operowa, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - Yoann Bourgeois Art Company „Nieosiągalny punkt zawieszenia” (Francja)

20:00 Sala Widowiskowa, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka - Rainer Behr „VONA” (Niemcy/Ukraina)



13 listopada

19:00 Sala Operowa, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - Yoann Bourgeois Art Company „Nieosiągalny punkt zawieszenia” (Francja)