"BALANS" - Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem w Lublinie

Organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" i Centrum Kultury wydarzenie cieszy się dużym prestiżem w całym kraju. Celem inicjatywy jest popularyzacja współczesnych form tańca. Na lubelskiej scenie co roku występują młodzi tancerze z różnych zakątków Polski. W tym roku do naszego miasta przyjadą m.in. artyści z województw małopolskiego czy mazowieckiego, Podkarpacia i ze Śląska. Nie zabraknie również silnej reprezentacji środowisk tanecznych województwa lubelskiego. Łącznie w Lublinie wystąpi 474 uczestników w 34 grupach tanecznych.



Rywalizacja konkursowa rozpocznie się 6 czerwca o godz. 10. Tancerze zaprezentują się w trzech blokach tanecznych, zgodnie z kategoriami wiekowymi (do lat 11; 12-15 lat oraz od lat 16).



Wszystkie prezentacje oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne jury składające się z cenionych w środowisku tanecznym pedagogów i choreografów.



W jury tegorocznego konkursu zasiądą: tancerka, pedagog i choreograf Anna Budnicka; wielokrotnie nagradzany tancerz, zwycięzca 13. edycji show "Mam Talent" - Krzysztof Jaros oraz tancerz, choreograf i pedagog - Ryszard Kalinowski.



Najlepszych tancerzy tegorocznego "BALANSU" poznamy o godz. 17, podczas Koncertu Galowego z udziałem nagrodzonych zespołów.



Wstęp wolny, na Koncert Galowy obowiązują bezpłatne wejściówki do pobrania w kasie CSK.