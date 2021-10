Festiwal Kina Kobiet w Lublinie. 6. edycja Demakijażu

- Nie mamy gotowych matryc, przedstawień, które chcemy utrwalić w wyobraźni naszej publiczności. Seksualność jest dla nas raczej polem poszukiwań, w których pomocą będą filmy, spotkania, koncerty, działania performatywne - opowiadają organizatorzy festiwalu, który już od sześciu lat organizowany jest w Lublinie.



Realizowana przez Stowarzyszenie Homo Faber oraz Fundację Camera Femina inicjatywa w tym roku obfitowała będzie w różnorodne wydarzenia. W ramach pokazów filmowych będzie można zobaczyć aż 9 filmów długometrażowych oraz 48 produkcji krótkometrażowych zakwalifikowanych do konkursu "Let's Start the Revolution".



Warto dodać, że w ramach festiwalu będzie działał też specjalny Punkt Nieodpłatnej Informacji Prawnej, który powstanie przy wsparciu Komisji ds. Integracji Samorządowej "Kolektyw Koleżeński" działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie.



- Porozmawiajmy o sytuacji kobiet w świetle zmieniającej się rzeczywistości społecznej i politycznej. Punkt działał będzie w dniu 30 października od godz. 14 do 18 - zapraszają organizatorzy.



Festiwal rozpocznie się 27 października o godz. 17.30 pokazem krótkich metraży. Filmem otwarcia zaplanowanym na godz. 19 będzie "Fucking with Nobody". Jego bohaterką jest reżyserka filmowa, która decyduje się stworzyć parodię romansu na Instagramie, by zakwestionować wizerunek konstruowany na potrzeby społeczne. Ten udawany związek będzie miał nieprzewidziane konsekwencje.



W kolejnych dniach festiwalu będzie można zobaczyć takie produkcje, jak "Tove" - biografię fińskiej pisarki i ilustratorki Tove Jansson, "Bliss" o pracy kobiet w agencji towarzyskiej czy dokument "Jestem Greta" o losach Grety Thunberg. Nie zabraknie również spotkań z twórcami i zaproszonymi gośćmi, czy koncertów. 29 października o godz. 23 w Centrum Kultury wystąpią Brokatowe Damy a następnego dnia o godz. 22 odbędzie się koncert raperki Ryfa Ri.



Filmem zamknięcia, 31 października o godz. 21, będzie nagrodzony Złotą Palmą na 74. festiwalu w Cannes, kontrowersyjny film Julii Ducournau "Titane".



Udział we wszystkich pokazach filmowych, spotkaniach i koncertach jest bezpłatny.



Program:



27.10 / środa

godz. 17:30 – Let’s Start The Revolution – blok krótkich metraży I / Kino CK

godz. 19:00 – Film otwarcia: Fucking with Nobody / Kino CK



28.10 / czwartek

godz. 17:00 – Let’s Start The Revolution – blok krótkich metraży II / Kino CK

godz. 18:45 – Tove + spotkanie / Kino CK

godz. 21:00 – Poetki na czasy zarazy – czytanie performatywne poezji / Salon Syrena

godz. 21:45 – Common Place / Kino CK



29.10 / piątek

godz. 16:00 – Let’s Start The Revolution – blok krótkich metraży III / Kino CK

godz. 18:00 – Sabaya / Kino CK

godz. 19:45 – Bliss + spotkanie/ Kino CK

godz. 21:30 – Let’s Start the Revolution – blok Syrena

godz. 23:00 – Brokatowe Damy – koncert / Piwnice CK

godz. 00:00 – Kaya Celine Zmysłowska – after party / Piwnice CK



30.10 / sobota

godz. 14:30 – Let’s Start The Revolution – blok krótkich metraży IV / Kino CK

godz. 16:15 – Karaibskie głosy – blok krótkich metraży / Kino CK

godz. 18:00 – W nowym świetle. Rijksmuseum i niewolnictwo / Kino CK

godz. 19:00 – Neokolonializm i europocentryzm a problemy współczesnego świata – spotkanie / prowadzenie: Joanna Bednarczyk / Kino CK

godz. 20:15 – Instructions for Survival / Kino CK

godz. 22:00 – Ryfa Ri – koncert / Piwnice CK

godz. 23:30 – Simona Kozi Drag – after party / Piwnice CK



31.10 / niedziela

godz. 13:00 – Jestem Greta / Kino CK

godz. 15:00 – Let’s Start The Revolution – blok krótkich metraży V / Kino CK

godz. 17:00 – Mów mi Marianna / Kino CK

godz. 18:30 – Aida / Kino CK

godz. 21:00 – Film zamknięcia: Titane / Kino CK