Najstraszniejszy festiwal w Lublinie już po raz 7! Przed nami Splat!FilmFest 2021

Lubelski festiwal z każdym rokiem zdobywa coraz szersze grono odbiorców. Od kilku lat wydarzenie odbywa się także w Warszawie, a w tym roku dodatkowo Splat! przeniesie się także do Kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Organizatorzy kontynuują również ubiegłoroczną tradycję i także w tym roku zaproszą na pokazy online. Zanim to jednak nastąpi, festiwal zostanie zainaugurowany właśnie w Lublinie w kinie Centrum Spotkania Kultur (plac Teatralny 1).



Splat!FilmFest to największy w Polsce festiwal nowego kina grozy, fantastyki, kina gatunkowego i bezkompromisowego kina arthouse'owego. Organizowane przez Nową Aleksandrię wydarzenie zyskało już międzynarodowy rozgłos za sprawą magazynu MovieMaker, który ogłosił lubelską inicjatywę jednym 25 najlepszych festiwali kina gatunkowego na świecie.



Jak co roku program festiwalu jest niezwykle bogaty i obfituje w produkcje z całego świata. Organizatorzy zaoferują premiery najlepszych filmów kina gatunkowego, których nie można zobaczyć na żadnym innym festiwalu w Polsce i które nie posiadają jeszcze w Polsce dystrybucji kinowej.



"Strach i Terror", "Strasznie śmiesznie", "WTF" czy "Fantastycznie" to tylko niektóre z festiwalowych sekcji tematycznych, w ramach których widzowie zobaczą bardzo zróżnicowane produkcje. Bo jak same tytuły głoszą - będą zarówno poważne horrory, jak i czarne komedie. Nie zabraknie także dokumentów oraz klasyki kina.



Zdecydowanie jednym z najgłośniejszych filmów tegorocznego festiwalu będzie "Titane", które kilka miesięcy temu zdobyło Złotą Palmę w Cannes. Mocny, kontrowersyjny thriller Julii Docournau zobaczymy 17 listopada o godz. 20.



Warto też zwrócić uwagę na takie produkcje, jak komediowe "Krwiste pomarańcze" będące satyrą na francuskie społeczeństwo czy niezwykły "Lamb" o małżeństwie, które bierze pod swoją opiekę tajemniczą owcę.



Bilety: 12 zł (ulgowy), 15 zł (normalny), 10 zł (bilet promocyjny), 120 zł (karnet na wszystkie projekcje). Pokazy filmów krótkometrażowych będą darmowe.



Program festiwalu:



17 listopada:

- godz. 19 - Nie zawahaj się

- godz. 21 - Mandibules



18 listopada:

- godz. 15.20 - W centrum komiksu

- godz. 17 - Krwiste pomarańcze

- godz. 19 - Lamb

- godz. 21.20 - Bull



19 listopada:

- godz. 15 - Cannon Arm. Król zręcznościówek

- godz. 17 - Słabsze ogniwo

- godz. 19 - Cowidział Jozjasz

- godz. 21.30 - Mother Schmuckers

- godz. 23 - Violation



20 listopada:

- godz. 12.30 - Blok filmów krótkometrażowych

- godz. 14 - Kochanie, nie uwierzysz

- godz. 16 - Potato śni o Ameryce

- godz. 18 - Pokój gościnny

- godz. 20 - Titane

- godz. 22 - Dzika frajda



21 listopada:

- godz. 13.40 - Blok filmów krótkometrażowych

- godz. 15.10 - Park rozrywki

- godz. 16.30 - Nocni łowcy

- godz. 18.30 - Przekroczyć błękit: After Blue

- godz. 21 - Kontrakt