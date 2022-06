Ogólnopolski Festiwal Piosenki Bajkowej Łęczna 2022

Zainaugurowany przed dwoma laty festiwal cieszy się coraz większą popularnością i został bardzo ciepło przyjęty przez uczestników, mieszkańców Łęcznej i internautów.



- Przed rokiem na festiwalowej scenie wystąpiło wielu młodych solistów o nieprzeciętnych zdolnościach wokalnych m.in. z Kielc, Starogardu Gdańskiego, Rzeszowa, Piławy Dolnej czy Katowic, a transmisję z festiwalu obejrzało kilkadziesiąt tysięcy internautów z Polski i z zagranicy - podkreślają organizatorzy wydarzenia.



Celem inicjatywy jest m.in. rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci i promocja młodych wokalistów. To, co wyróżnia festiwal, to fakt że wykonawcy śpiewają piosenki z bajek. Zakończył się już etap zgłoszeń do udziału w wydarzeniu. Wkrótce ogłoszona zostanie lista finalistów, którzy 18 czerwca wystąpią w Amfiteatrze Miejskim w Łęcznej.



W festiwalu udział wezmą soliści, duety oraz zespoły z całego kraju. Rywalizacja podzielona będzie na sześć kategorii wiekowych. Przesłuchania konkursowe będą odbywać się od wczesnych godzin porannych. Zmagania młodych wykonawców oceni jury, w skład którego wejdą m.in. Sylwia Przetak i Kamil Zięba - znani szerszej publiczności ze Studia Accantus!



Jest o co walczyć, bo dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe. Nagrodą dodatkową dla laureata Grand Prix Festiwalu będzie nagranie dwóch dowolnych piosenek w studiu nagraniowym CKMStudio.



W tym roku festiwalowa scena będzie przypominać lokacje z popularnej "Krainy Lodu". W czasie przesłuchań konkursowych, na placu przy Amfiteatrze, organizowane będą imprezy towarzyszące dla mieszkańców, m.in. animacje dla dzieci, zabawy, konkursy, warsztaty, seanse filmowe.



Festiwal zakończy zaplanowany na godz. 18 Koncert Laureatów wraz z wręczeniem nagród oraz występ Jury konkursu.