Carnaval Sztukmistrzów 2018: Kto wystąpi? Czego nie przegapić?

– Obchodzimy okrągłą, dziewiątą rocznicę stworzenia Carnavalu Sztukmistrzów – mówi Grzegorz Rzepecki, dyrektor Warsztatów Kultury, które zawiadują najweselszym z letnich festiwali odbywających się w Lublinie.

Oczywiście dziewiąta rocznica nie jest okrągła, ale Carnaval nie jest przecież imprezą, którą można traktować śmiertelnie poważnie. Mimo to na jej temat prowadzone były poważne badania, z których wyszło, że aż 45 proc. widzów to przyjezdni spoza Lublina, a 66 proc. widowni nie pierwszy raz jest na tym festiwalu.

Uprzedzając pytania: tak, w tym roku kamienice na Rynku też będą podświetlone. – Iluminacje będą w takim zakresie, w jakim były rok temu – potwierdza Rafał Sadownik, szef festiwalu. Nie zmienia się również to, że praktycznie wszystkie spektakle są za darmo. Ani to, że na Błoniach koło Zamku będzie działać w namiocie klub festiwalowy.

W programie jest jeszcze jedno „też”, czyli śmiałkowie chodzący po linach rozpiętych na dużych wysokościach. – Mamy już uczestników z 25 krajów – podkreśla Piotr Błaszczak odpowiedzialny za Urban Highline Festival będący częścią Carnavalu Sztukmistrzów. – Będziemy mieli w tym roku gości specjalnych, którzy pierwsze kroki stawiali w Lublinie – zapowiada Błaszczak.

Wśród wspomnianych gości będzie m.in. pewien gość, który pobił rekord idąc, bo przeszedł aż 1600 metrów po taśmie rozpiętej wysoko w górach. Jeśli ktoś chce pójść w jego ślady, może zacząć od małych wysokości. – Oczywiście przed Trybunałem będą dostępne małe taśmy, na których każdy będzie mógł spróbować swoich sił – zachęca Błaszczak.

Największa atrakcja

Gwoździem programu będzie spektakl „Exit” przywieziony przez artystów z Francji, dzięki którym nad pl. Zamkowy wzniesie się balon na ogrzane powietrze. Będzie to opowieść o pacjentach szpitala, którzy mają dość życia w zamknięciu i postanawiają uciec ze szpitala właśnie balonem. Ekipę Cirque Inextremiste zobaczymy w piątek (27 lipca) oraz sobotę (28 lipca). W obydwa wieczory spektakl będzie się rozpoczynać o godz. 20.15.

– Cirque Inextremiste to grupa, która już była na Carnavale Sztukmistrzów w 2012 r., występowali na pl. Litewskim i od tamtej pory rokrocznie próbowaliśmy ich zaprosić. Nie udawało się – przyznaje Sadownik. Tym razem się udało, grupa przyjeżdża ze świeżym spektaklem, granym dopiero od zeszłego roku.

Czego nie przegapić?

Claudio Inferno and his glass and wooden tower

To facet z Hiszpanii, który zaczyna swój występ od spacerowania po tym, co – wydawałoby się – wcale do tego się nie nadaje, czyli po stojących szyjkami do góry butelkach. Ale to dopiero początek, bo na butelkach zaczyna rosnąć o wiele bardziej skomplikowana i wprawiająca w zdumienie konstrukcja z drewna i szkła. To jeden z występów, do których można przykleić metkę „nie próbujcie tego w domu, chyba że lubcie nosić gips”.

Wszystkie występy na wirydarzu klasztoru dominikanów: • 26, 27 oraz 28 lipca o godz. 18 i 20, a także • 29 lipca o godz. 17 i 19.

Dromocosmicas itinerant theater „Vagor & Bellavita”

Bawiło Was kiedyś zamiatanie podłogi? A krojenie marchewki? Podczas ich występu będziecie się z tego szczerze śmiać. To opowieść o spotkaniu dwóch osobowości: wędrownych klaunów. Do granic absurdu będą w stanie przerysować nawet najprostsze, codzienne czynności. W ich wykonaniu nie zdziwi nawet pogoń za pieczonym kurczakiem. Wszystko mocno przyprawione popisami sprawnościowymi przychodzącymi nad wyraz lekko.

Wszystkie występy na wirydarzu klasztoru dominikanów: • 27 i 29 lipca o godz. 17 i 19, zaś • 29 lipca o godz. 16 i 18

Herosan „Herosan show”

Pan jest z Japonii i w równym stopniu posługuje się humorem, co sprawnością fizyczną, która staje się główną osią całego show, z którym jeździ po całym świecie. Uprzedzamy, że Herosan będzie potrzebować śmiałków z widowni. Znajomość języka angielskiego z pewnością pomoże w odbiorze widowiska, ale i bez tego sprawność Herosana będzie zrozumiała. Zobaczycie faceta, który z pewnością byłby w stanie pójść na rękach na zakupy.

• 26 lipca przy Trybunale Koronnym o godz. 16 i 19, • 27 lipca o godz. 17 przed Centrum Kultury i o godz. 19 na pl. Po Farze, • 28 lipca o godz. 18 i 20 przy Trybunale • 29 lipca o godz. 17 i 19 przed dawną siedzibą Teatru Andersena

Ciro Cavallo show

W leżącym na ulicy śpiworze budzi się człowiek w masce konia. Potem, ku uciesze publiczności, zaczyna robić różne dziwne rzeczy. W ruch pójdą szczoteczki do zębów, gumowy przepychacz do rur oraz płonąca obręcz, przez którą artysta przejeżdża na małym rowerku. Pan jest z Włoch, ale jedyny język, którym się posługuje to humor. Jeśli ktoś nie chce być wciągnięty do występu, lepiej niech nie staje w pierwszym rzędzie.

• 28 lipca: godz. 17 i 19 przy Trybunale Koronnym, • 29 lipca w tym samym miejscu i o tych samych godzinach.

Sisus Sircus „Mosh Split”

To bardzo zwariowana ekipa sześciu akrobatek z Finlandii w strojach z papieru toaletowego i z fryzurami układanymi odkurzaczem. W pozostałych rolach występuje przyczepa kempingowa oraz trapezy, na których będą się bujać, bujając przy okazji głowami widzów. Bardzo, ale to bardzo wygimnastykowane dziewczyny.

Będą tylko dwa występy, oba na pl. Litewskim: • 28 lipca o godz. 19 oraz • 29 lipca o godz. 18

Pina Polar „Donna Quixota”

Bohaterką tego spektaklu jest właścicielka antykwariatu prowadząca swój interes w świecie, w którym nie sięga się po książki, bo dawno wyszły z mody. Siedząc w pustym sklepie zabija nudę interpretując książki przy pomocy cyrku, magii oraz wyobraźni. Widowisko oparte na… „Don Kichocie” Cervantesa. Sporo frajdy dla dzieci i dzieciatych.

Wszystkie występy na boisku III LO im. Unii Lubelskiej przy pl. Wolności: • 26 lipca o godz. 19 • 27 lipca o godz. 18 • 28 lipca o godz. 18 • 29 lipca o godz. 17.

Piky Potus

To także dobry wybór dla osób wybierających się z dziećmi. Maluchy będą mieć gwarantowaną zabawę. Piky Potus to prześmieszny żongler z Argentyny, którego występ spodoba się nie tylko dzieciom

• 26 lipca na pl. Rybnym o godz. 18 i 20 • 27 lipca przed dawną siedzibą Teatru Andersena o godz. 16 i 19 • 28 lipca na pl. Rybnym o godz. 18 i 20 • 29 lipca o godz. 18 i 19 przed Centrum Kultury

Człowiek Siano „Magia w rytmie hip-hopu”

Nie spodziewajcie się snopka. Pan ma na nazwisko Słomka i stąd pseudonim. Na Carnavale Sztukmistrzów był trzy lata temu, teraz przywozi nowy program. Możecie się spodziewać sylab wystrzeliwanych z prędkością karabinu maszynowego. Możecie też być pewni, że niczego nie będziecie pewni. Niczego. Zanosi się na dużą dawkę iluzji, gibkości, dowcipu i słowotok.

• 26 lipca o godz. 18 i 20 przed Centrum Kultury • 27 lipca: o godz. 16 przed Centrum Kultury i o godz. 18 przed dawną siedzibą Teatru Andersena • 28 lipca w Tarasach Zamkowych o godz. 14 i 19 oraz przed Centrum Kultury o godz. 17 i 20.20

Magik Mark Show

Iluzjonista z Filipin po szkole w Las Vegas umie skłonić wodę do tego, by zapomniała o grawitacji, a publiczność – z którą ma bardzo dobry kontakt – potrafi namówić do tego, by uwierzyła w to, że cudownie rozmnoży pieniądze, bo banknot zmieni nominał. To również rozrywka dla całych rodzin

• 26 lipca przed CK o 17 i 19 • 27 lipca na pl. Rybnym o godz. 18 i 20 • 28 lipca na pl. Rybnym o godz. 17 i 19 • 29 lipca w Tarasach Zamkowych o godz. 14 i 19 oraz przed Centrum Kultury o godz. 16 i 17.

Sven from Sweden

I cóż, że ze Szwecji? Będzie mieć klopsiki, będzie mieć mikrofalówkę, ale wyciąganie z tego zbyt oczywistych wniosków mija się z celem, bo mikrofalówka będzie akurat celem.. wspinaczki, w której będzie mu pomagać publiczność. Widowisko dla rodzin z dziećmi, przepełnione humorem.

• 26 lipca o godz. 17 i 20 na Rynku • 27 lipca o godz. 17 i 20 przed dawną siedzibą Teatru Andersena • 28 lipca o godz. 18 i 19 przed Centrum Kultury oraz • 29 lipca o godz. 16 i 18 na Rynku.

Co jeszcze zobaczymy?

• La Main S’Affaire „All Right!” To jeden z ciekawszych spektakli dla osób, które chcą zobaczyć jak bardzo można wyćwiczyć swoje ciało i jak bardzo może być ono posłuszne mózgowi wymyślającemu różne wygibasy. Artyści wystąpią na pl. Litewskim 27 lipca o godz. 17, a 28 lipca o godz. 16.

• Les Têtes d’Affiche „Cirque s’lex ‚n sueur” Trzech gości będzie się popisywać na motorowerach. Czasem każdy na swoim, czasem we trzech na jednym. Zobaczycie akrobacje i żonglerkę ogniem. Występy na pl. Litewskim 26 i 27 lipca o godz. 19, zaś 28 lipca o godz. 18.

• Marcin Ex Styczyński „Flightless Pole” Artysta znany z plucia ogniem nie sięgnie po ogień tylko opowie historię człowieka, który marzy o byciu spadochroniarzem. 26 lipca wystąpi o godz. 16 przed CK i o godz. 18 na Rynku, 27 lipca o godz. 18 i 20 przed CK, 28 lipca przed dawną siedzibą Teatru Andersena o godz. 18 i 20, a 29 lipca również przed dawnym „Andersenem” o 16 i 18.

• Silk Sisters „Interstellar”. Dwie dziewczyny unoszą się w powietrzu zachwycając akrobacjami. Dały się już poznać lubelskiej publiczności na Carnavale Sztukmistrzów rok i dwa lata temu. Mają tylko dwa, 20-minutowe występy na pl. Po Farze: 28 lipca o godz. 21.30 oraz 29 lipca o godz. 20.

• MC Fire. Klasyczna żonglerka ogniem w wykonaniu ekipy, która już nie raz występowała w Lublinie. 26 oraz 27 lipca o godz. 17 i 19 na pl. Rybnym, 28 lipca o godz. 17 i 19 przed dawną siedzibą Teatru Andersena oraz 29 lipca o godz. 16 i 18 na pl. Rybnym.

• Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN „Powrót Sztukmistrza”. To spektakl prezentowany w Lublinie już wielokrotnie, przypomina o autorze „Sztukmistrza z Lublina”. Trochę teatru, trochę tańca, trochę cyrku, trochę ognia, muzyka na żywo. Tylko raz, 28 lipca o godz. 20 na boisku III LO.

• Pokaz specjalny. Przed lubelską publicznością wystąpią studenci i absolwenci jedynej w naszym kraju Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku, którzy pokażą tradycyjne sztuki cyrkowe, numery dyplomowe i przygotowane specjalnie etiudy. To będzie coś w rodzaju bombonierki z cyrkiem opakowanej w stylistykę międzywojnia podkreślaną akompaniamentem Czarnych Lwów z Przedmieścia. 27 lipca na pl. Po Farze o godz. 19.

Będzie również muzyka

• Karolina Czarnecka „One Woman Musical Solarium 2.0”. Pamiętacie „Herę, kokę, hasz, LSD”? To nie pamiętajcie aż tak bardzo, bo Karolina Czarnecka ma do wyśpiewania o wiele więcej, a w Lublinie wykona głównie utwory ze swojej najnowszej płyty „Solarium 2.0”. W programie są dwa koncerty, obydwa przy Trybunale Koronnym: 28 i 29 lipca. Oba zaczną się o godz. 21.30

• Light Chili „Canale’s Show”. Dwóch gości z Włoch: ojciec i syn. Młodszy gra jednocześnie na perkusji zrobionej z walizki, na gitarze hawajskiej oraz harmonijce ustnej, ojciec na harmonijce. Do tego obaj śpiewają. Panowie równie dobrze sprawdzają się w ulicznym graniu przed kapeluszem, jak też w występach na prawdziwej scenie. Wystąpią trzy razy: 26 lipca o godz. 20 na pl. Po Farze oraz o godz. 22.30 na Błoniach pod Zamkiem, a także 27 lipca o godz. 21.30 na pl. Po Farze

• OOZ Band „Oozieme Act”. ośmioosobowa orkiestra dęta z Francji, grająca wyłącznie własne kompozycje z pogranicza muzyki bałkańskiej i zahaczające o funk oraz jazz. Bardzo energetyczny skład. 28 lipca wystąpią o godz. 22.30 na pl. Po Farze, później przeniosą się do klubu festiwalowego w namiocie na Błoniach • 29 lipca o godz. 20.45 zaczną na pl. Po Farze koncert, po którym dołączą do imprezy w namiocie na Błoniach.

• Los Kamer. To zespół z Meksyku, który przyjedzie nie tylko z latynoskimi ale też z bałkańskimi brzmieniami, oraz swingiem. Przydadzą się dobre buty do tańca. Koncerty zaplanowano na 28 lipca o godz. 20 na pl. Po Farze oraz 29 lipca w tym samym miejscu o godz. 19. Po każdym z koncertów artyści przeniosą się na imprezę w klubie festiwalowym.

• Hypnotunez. Ukraiński zespół łączy swing, jazz i inne klimaty muzyczne w stylu retro. Zagra trzykrotnie: 26 lipca o godz. 21.30 na pl. Po Farze, 27 lipca o godz. 20.30 również na pl. Po Farze oraz 27 lipca o godz. 22.30 na Błoniach pod Zamkiem.

Płatne spektakle

Biletowane są tylko trzy widowiska wymagające sali o ograniczonej liczbie miejsc.

• Kolektyw LŁ „Spektrum”

Żonglerka, refleks, synchronizacja. Tego można się spodziewać po spektaklu „Spektrum”, jeżeli ktoś go nie widział, bo można było go zobaczyć podczas Carnavalu Sztukmistrzów w 2015 r. Po samej nazwie Kolektywu LŁ łatwo wywnioskować, jest to efekt współpracy artystów z Lublina i Łodzi. W programie jest pięć pokazów w Centrum Kultury: • 28 lipca o godz. 14 i 16 oraz • 29 lipca o godz. 14, 16 i 20. Bilety kosztują 20 zł i są dostępne poprzez stronę ekobilet.pl

• Cie Sacekripa „Marée Basse”

Na scenie zobaczymy dwóch panów w rolach podstarzałych cyrkowców osiadłych na prowincji i wiodących żywot pełen rutyny, pijaństwa i tęsknot za dawną świetnością. Artyści nie używają słów, widowisko powinno być zrozumiałe dla każdego. Spektakl będzie grany w namiocie na Błoniach obok Zamku • 26 lipca o godz. 18 oraz • 27 i 28 lipca o godz. 18 i 20, a także • 29 lipca o 18. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w eventim.pl

• La Main S’Affaire “Just wait and see – topical circus”

Spektakl łączący akrobację z cyrkiem i teatrem. Organizatorzy zapowiadają widowisko, w którym będzie „bezduszny świat korporacji, opresyjne relacje międzyludzkie, wyścig szczurów i pułapki dorosłości”. Artyści będą się posługiwać językiem angielskim. Pokazy będą tylko trzy, na dziedzińcu Zamku: 26, 27 i 28 lipca o godz. 21.30. Bilety w cenie 20 zł dostępne są poprzez stronę eventim.pl.