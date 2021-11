W sobotę wręczą nagrody Lubelskiego Festiwalu Filmowego, czyli Złote Mrówkojady

O Złotego Mrówkojada w kategorii film pełnometrażowy walczy 7 tytułów. Są to: "Moje wspaniałe życie" Łukasza Grzegorzka oraz "Bliscy" Grzegorza Jaroszuka, a także "Kraina cienia" (Czechy), "Chupacabra" (Rosja), "Areszt" (Rumunia), "Isak" (Litwa) oraz "Dzikie korzenie" (Węgry).



Ponadto o nagrody powalczą filmy krótkometrażowe w takich kategoriach, jak m.in. "Emocje", "Dokument", "Animacja" czy "Dzieci". Łącznie w konkursie znalazło się ponad 50 filmów.



W tym roku w jury festiwalu zasiadło troje oceniających: filmoznawca Denis Viren z Rosji, łotewski reżyser Janis Abele oraz dziennikarka Radia 357, prowadząca Netflix Studio na YT i autorka POPcastu - Katarzyna Borowiecka.



Tego wieczora widzowie poznają również laureata lub laureatkę Nagrody im. Krzysztofa Szota oraz Nagrody Publiczności.



- Nie-Gala będzie też symbolicznym powrotem do korzeni festiwalu, okazją do wspomnień. A mamy co wspominać - zapraszają organizatorzy.



Nie-Gala czyli ogłoszenie laureatów 15. LFF nastąpi 27 listopada o godz. 20 w Centrum Kultury w Lublinie.



Lubelski Festiwal Filmowy to jeden z najstarszych w Polsce międzynarodowych festiwali kina niezależnego. Inicjatywa powstała w 2007 roku, początkowo jako Gala Filmu Niezależnego "Złote Mrówkojady", podczas której po raz pierwszy wręczono charakterystyczne statuetki. Z każdym rokiem wydarzenie zdobywało coraz większy zasięg, najpierw ogólnopolski a następnie międzynarodowy.



Tegoroczna edycja festiwalu rozpoczęła się 19 listopada. Codziennie w Centrum Kultury oraz Chatce Żaka można oglądać festiwalowe filmy. Pokazy są darmowe. Szczegółowy harmonogram lff.lublin.pl.