XXXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne w Lublinie (program)

Najstarszy lubelski festiwal ponownie zawładnie miastem w połowie lipca. Tym razem miłośnicy kultury ludowej będą mieli przyjemność oglądać artystów folkowych z Argentyny, Białorusi, Chin, Grecji, Meksyku, Serbii, Ukrainy, Węgier i oczywiście z Polski. Standardowo lokalną tradycję będzie reprezentował Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej, który w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia.



Lubelskie koncerty jak co roku będą organizowane na scenie Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz na Starym Mieście. Oficjalna inauguracja Festiwalu odbędzie się we wtorek, 13 lipca o godz. 18. W Ogrodzie Saskim będzie miał miejsce uroczysty koncert galowy uczestników.



W kolejnych dniach zespoły folkowe z poszczególnych krajów będą występowały w Lublinie, Nałęczowie, Białej Podlaskiej i we Włodawie. Wśród gwiazd imprezy będą m.in. artyści z Serbii. Akademicki Zespół Pieśni i Tańca "Sonja Marinkowić" powstał w 1962 roku i składa się z 700 uczniów i studentów. Grupa ukazuje dawne zwyczaje życia codziennego: siewy, zbiory, ceremonie zaślubin czy wspólne zabawy.



Wspaniale będzie prezentował się również Folklorystyczny Zespół Taneczny Uniwersytetu Autonomicznego Queretaro z Meksyku. Artyści prezentują tańce z wielu meksykańskich regionów. Tancerzom towarzyszy "Tierra Mestiza" - grupa muzyków i śpiewaków czyli mariachi, grający na charakterystycznych instrumentach takich jak skrzypce, guitarrón, trąbka czy vihuela.



250 artystów liczy sobie obecnie zespół Laografiki - Archeologiki Etera Elassonas z Grecji. Grupa prezentuje tradycyjne tańce z różnych regionów Grecji. Dotychczas członkowie przrprowdzili setki koncertów w kraju i Europie.



Argentynę reprezentować będzie zespół Malevaje Porteno, z Chin przybędzie do Lublina barwna formacja Yunnan Jin Xiaofeng Art Troupe, będą też grupy z Białorusi, Ukrainy i Węgier.



Uroczyste zakończenie Festiwalu zaplanowano na niedzielę, 15 lipca. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.



Program Festiwalu:



10 lipca:



- godz. 13 - Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym - Lublin - LAOGRAFIKI ARCHEOLOGIKI ETERIA ELASSONAS - GRECJA

- godz. 18 - Inauguracja XXXIII MSF Lublin 2018 - Koncert Galowy - Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego - Lublin

- godz. 20.30 - Koncert kapel – Stare Miasto - Lublin - ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA LUBLIN - POLSKA; FOLK ENSEMBLE OF DEBRECEN DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES- WĘGRY



11 lipca:



- godz. 13 - Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym - Lublin - GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA REPRESENTATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO- MEKSYK

- godz. 15 - koncert w Nałęczowskim Ośrodku Kultury – Nałęczów - PINSKAYA SHLYAKHTA - BIAŁORUŚ; LAOGRAFIKI ARCHEOLOGIKI ETERIA ELASSONAS - GRECJA

- godz. 17 - Koncert – Scena Miejska - Włodawa - YUNNAN JIN XIAOFENG ART TROUPE - CHINY; ACADEMIC CULTURAL AND ART CENTRE OF UNIVERSITY NOVI SAD SONJA MARINKOVIC - SERBIA

- godz. 18 - Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego - Lublin - MALEVAJE PORTEÑO - ARGENTYNA; GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA REPRESENTATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO - MEKSYK; FOLK ENSEMBLE OF DEBRECEN DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES - WĘGRY; FOLK DANCE ENSEMBLE KYIV - UKRAINA

- godz. 20.30 - Koncert kapel – Stare Miasto - Lublin - PINSKAYA SHLYAKHTA - BIAŁORUŚ; LAOGRAFIKI ARCHEOLOGIKI ETERIA ELASSONAS - GRECJA



12 lipca:



- godz. 13 - Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym – Lublin - YUNNAN JIN XIAOFENG ART TROUPE -CHINY

- godz. 15 - Koncert w Nałęczowskim Ośrodku Kultury - Nałęczów - MALEVAJE PORTEÑO - ARGENTYNA; GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA REPRESENTATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO - MEKSYK

- godz. 17 - Scena Miejska - Włodawa - FOLK DANCE ENSEMBLE KYIV - UKRAINA; FOLK ENSEMBLE OF DEBRECEN DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES - WĘGRY

- godz. 18 - Koncert w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego - Lublin - PINSKAYA SHLYAKHTA - BIAŁORUŚ; YUNNAN JIN XIAOFENG ART TROUPE - CHINY; LAOGRAFIKI ARCHEOLOGIKI ETERIA ELASSONAS - GRECJA; ACADEMIC CULTURAL AND ART CENTRE OF UNIVERSITY NOVI SAD SONJA MARINKOVIC - SERBIA

- godz. 20.30 - Koncert kapel – Stare Miasto - Lublin - MALEVAJE PORTEÑO - ARGENTYNA; GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA REPRESENTATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO - MEKSYK



13 lipca:



- godz. 13 - Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym - Lublin - ACADEMIC CULTURAL AND ART CENTRE OF UNIVERSITY NOVI SAD SONJA MARINKOVIC - SERBIA

- godz. 15 - Koncert w Nałęczowskim Ośrodku Kultury – Nałęczów - FOLK DANCE ENSEMBLE KYIV - UKRAINA; FOLK ENSEMBLE OF DEBRECEN DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES - WĘGRY

- godz. 17 - Koncert – Scena Miejska - Włodawa - PINSKAYA SHLYAKHTA - BIAŁORUŚ; GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA REPRESENTATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO - MEKSYK

- godz. 18 - Koncert w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego - Lublin - MALEVAJE PORTEÑO - ARGENTYNA; LAOGRAFIKI ARCHEOLOGIKI ETERIA ELASSONAS- GRECJA; FOLK ENSEMBLE OF DEBRECEN DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES - WĘGRY

- godz. 20.30 - Koncert kapel – Stare Miasto - Lublin - YUNNAN JIN XIAOFENG ART TROUPE - CHINY; FOLK DANCE ENSEMBLE KYIV - UKRAINA



14 lipca:



- godz. 13 - Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym - Lublin - FOLK ENSEMBLE OF DEBRECEN DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES - WĘGRY

- godz. 15 - Koncert w Nałęczowskim Ośrodku Kultury - Nałęczów - YUNNAN JIN XIAOFENG ART TROUPE - CHINY; ACADEMIC CULTURAL AND ART CENTRE OF UNIVERSITY NOVI SAD SONJA MARINKOVIC - SERBIA

- godz. 17 - Koncert - Scena Miejska - Włodawa - MALEVAJE PORTEÑO - ARGENTYNA - LAOGRAFIKI ARCHEOLOGIKI ETERIA ELASSONAS - GRECJA

- godz. 17 - Koncert - Scena Miejska - Biała Podlaska - GRUPO DE DANZA FOLKLÓRICA REPRESENTATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERETARO - MEKSYK; FOLK DANCE ENSEMBLE KYIV - UKRAINA

- godz. 18 - Koncert w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego - Lublin - PINSKAYA SHLYAKHTA - BIAŁORUŚ; YUNNAN JIN XIAOFENG ART TROUPE - CHINY; ACADEMIC CULTURAL AND ART CENTRE OF UNIVERSITY NOVI SAD SONJA MARINKOVIC - SERBIA

- godz. 20.30 - Koncert kapel - Stare Miasto - Lublin - FOLK ENSEMBLE OF DEBRECEN DEBRECENI NÉPI EGYÜTTES - WĘGRY; ACADEMIC CULTURAL AND ART CENTRE OF UNIVERSITY NOVI SAD SONJA MARINKOVIC - SERBIA



15 lipca:



- godz. 13 - Koncert w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym- Lublin - FOLK DANCE ENSEMBLE KYIV - UKRAINA

- godz. 18 - Zakończenie XXXIII MSF Lublin 2018 - Koncert Galowy - Muszla Koncertowa Ogrodu Saskiego - Lublin