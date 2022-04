Koncert Henry No Hurry! w Kazimierzu Dolnym

Henry No Hurry to solowy projekt tworzony przez Wawrzyńca Jana Dąbrowskiego, który wcześniej współpracował m.in. z Henry David's GUN i Letters From Silence. Artysta chętnie występuje m.in. w schroniskach górskich a nawet prywatnych mieszkaniach.



- Pod względem scenicznym to osobliwy one man show, w trakcie którego kompozycje z pogranicza gatunków indie-folk oraz singer-songwriter przeplatane są licznymi anegdotami i ekscentrycznym filozofowaniem - twierdzą organizatorzy koncertu.