Paulina Potocka - czołowa przedstawicielka stand-upu wystąpi w Zgrzycie

Paulina Potocka wystąpi w Lublinie ze swoim najnowszym programem “Ja to mam szczęście”. Jedyna białostocka stand-uperka opowie o swoich najnowszych przygodach związanych z zaręczynami i planowaniem ślubu. Zaskoczy Was swoją energią życiową i historiami o ludziach, których spotkała na basenie i w czasie podróży po Polsce. Wyjaśni jak wielkie znaczenie ma tęsknota za Elżbietą II i polska inflacja dla posiadaczy karty “Moja Biedronka”.

Zapomnijcie o tradycyjnym stand-upie. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w świat eksperymentalnej rozrywki, który nie tylko rozbawi Cię do łez, ale także skłoni do refleksji. Potocka prezentuje rzadko spotykane połączenie dowcipu, absurdalności i głębokiego spojrzenia na świat. Od kilku lat z powodzeniem prezentuje swoje poczucie humoru na scenach krajowych. Za swój klimatyczny rodzaj humoru została wielokrotnie wyróżniona na licznych festiwalach komediowych. Zajęła II miejsce na PACE 2018 oraz I na Mulatce 2017, dwa razy z rzędu zdobyła tytuł "Królowej Łgarzy" na Festiwalu Małych Form Satyrycznych w Bogatyni. Jej ulubiona piosenka to "Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech".

Ma za sobą występy w takich stacjach telewizyjnych jak: Polsat, TV4, TVP Rozrywka oraz Comedy Central Polska. Jest aktywną propagatorką stand-upu. W rodzinnym Białymstoku prowadzi scenę stand-upową.

Start wydarzenia 20 września o godzinie 19. Bilety dostępne na stronie

https://kbq.pl/100048