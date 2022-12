Bartosz Sadulski, autor powieści "Rzeszot" w Muzeum Czechowicza

Bartosz Sadulski to pisarz i redaktor, autor powieści "Rzeszot", za którą otrzymał Nagrodę im. Kościelskich, a także był nominowany do Nagrody Literackiej "Nike" i Nagrody Conrada. To właśnie o tej książce opowie w Lublinie.



Opis książki "Rzeszot" wydawnictwa Książkowe Klimaty: Zuchwała biografia pioniera przemysłu naftowego, historia polskiego barona Münchhausena – Pana Podedwornego. Człowieka, który wszędzie był, wszystko widział, wszystkich poznał, wywoływał rewolucje i powstania, przyjaźnił się ze Słowackim, z Dickensem i z Łukasiewiczem, wykopał także pierwszy w dziejach szyb naftowy. A co najważniejsze: chciał wpłynąć na losy Europy i świata.