II Spotkanie z kulturą węgierską

Wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w ubiegłym roku. Celem inicjatywy jest propagowanie węgierskiej kultury w Lublinie.



Program II edycji wydarzenia zainauguruje 14 października o godz. 19 koncert formacji V4 Jazz Quartet. Zespół tworzą artyści pochodzący z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4): Kuba Stankiewicz (Polska), Marian Sevcik (Słowacja), Tomas Liska (Czechy) i Tamas Zsari (Węgry).



W piątek w CSK wystartują projekcje z cyklu filmów kinematografii węgierskiej, w ramach którego będzie można zobaczyć takie produkcje, jak: "Księżyc Jowisza", "Biały Bóg" i "Duży zeszyt". Seanse przez cały weekend o godz. 18.



- Pokazy filmów węgierskich w Lublinie mają wielką tradycję. Widzowie naszego regionu będą mieli okazję zapoznać się na nowo z dorobkiem kinematografii węgierskiej - przekonują inicjatorzy projektu.



W ramach wydarzenia odbędzie się również spotkanie autorskie z Krzysztofem Vargą wokół powieści "Sonnenberg". Spotkanie poprowadzi Anna Duda. Krzysztof Varga to prozaik, eseista, felietonista. Autor wielu książek prozatorskich i eseistycznych, w tym "węgierskiej trylogii": "Gulasz z turula", "Czardasz z mangalicą", "Langosz w jurcie".



Wielbiciele wina z pewnością wezmą udział w spotkaniu z sommelierem Jarosławem Baranowskim, który zabierze słuchaczy w fascynującą podróż po węgierskich winnicach. Baranowski jest absolwentem kursów londyńskiej szkoły Wine and Spirit Education Trust. W 2021 zajął VI miejsce podczas XX Mistrzostw Polski Sommelierów, w 2020 II miejsce podczas II Grand Prix Trójmiejskich Sommelierów w Gdańsku, zdobywając jednocześnie wyróżnienie za całokształt pracy.



Wszystkie wydarzenia są bezpłatne (wejściówki do odebrania w Kasie CSK; istnieje możliwość rezerwacji).