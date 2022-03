Kazimierz Kobietom 2022

Jedną z propozycji będzie akcja "Portrety Kobiet w obiektywie Daniela Mroza". W godz. 9.15-12.15 chętnie panie będą mogły zapozować do portretów, które wykona Daniel Mróz. To fotograf, fotoreporter "Forum" Polska Agencja Fotografów,

Finalista Grand Press Photo 2015 roku w kategorii "życie codzienne". Autor wielu wystaw indywidualnych i

zbiorowych. Zapisy pod nr.: 81 88 10 040.



Tego dnia w instytucji odbędą się także warsztaty. O godz. 9.15 organizatorzy zaproszą na zajęcia dotyczące biżuterii szklanej, z kolei o godz. 13.45 odbędą się warsztaty biżuterii Tiffany. Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy.



Kolejną propozycją będą wystawy. Pierwsza z ekspozycji nosi tytuł "Siłą jest kobietą". Złożą się na nią fotografie Agnieszki Król. Otwarcie wystawy nastąpi o godz. 13. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 30 marca.



Kolejna wystawa to "Meandry Pamięci", w ramach której zaprezentowane zostaną prace Magdaleny Szyszkowskiej i Elżbiety Zrobek. Obie artystki w swoim malarstwie poruszyły temat pamięci, sięgając do przeszłości utrwalonej na odbitce albuminowej czy tej zarejestrowanej zmysłami. Magdalena Szyszkowska zainspirowała się fotografiami dzieci z przełomu czasowego od drugiej połowy XIX wieku, aż do II Wojny Światowej. Z kolei Elżbieta Zrobek skupiła się na ukrytych w pamięci spostrzeżeniach wewnętrznych. Wernisaż ekspozycji odbędzie się o godz. 13.30. Wystawa będzie czynna do 30 marca.



W sobotę część wydarzeń odbędzie się poza KOKPiT. O godz. 11 w Galerii Podniebnych Obrazów na Małym Rynku odbędzie się wernisaż wystawy "Z lotu Skowronka". Organizatorzy zaprezentują prace artysty Marka Skowronka, który ukazuje wspaniałe krajobrazy wykonane z drona.



Warto też wybrać się do Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Dolnym (ul. Lubelska 32/34), gdzie o godz. 11.30 odbędzie się wernisaż wystawy Katarzyny Zawadzkiej "Zmysł Powiększenia". To cykl fotografii powstałych w czasie pandemii.



Bogata oferta KOKPiT sprawi, że wszyscy zainteresowani będą mogli znaleźć coś dla siebie.