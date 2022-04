"Kocham Cię, Polsko!" - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z gminy Kazimierz Dolny

Chętni mogą zgłaszać swoje prace plastyczne wykonane w technikach takich, jak: rysunek, malarstwo, kolaż, pastel czy grafika. Wyjątkiem są techniki zawierające elementy sypkie i spożywcze. Obowiązujące formaty to A3 lub A4. Tematem prac powinna być autorska interpretacja tematu "Kocham Cię, Polsko!".

Laureatów konkursu poznamy 29 kwietnia. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyeksponowane w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki oraz na stronie internetowej kokpit.com.pl.

Konkurs dedykowany jest dzieciom i młodzieży z przedszkoli i szkół działających na terenie gminy Kazimierz Dolny oraz mieszkających w gminie Kazimierz Dolny. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić zgłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu i przynieść wraz z pracą do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2022. Zgłoszenia pracy konkursowej dokonuje nauczyciel lub rodzic/opiekun prawny dziecka.