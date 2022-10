Moc atrakcji w Wolnej Chatce!

Warsztaty, strefa gier czy silent disco - to zaledwie niektóre z propozycji przygotowanych przez Chatkę Żaka. To propozycja dla wszystkich, którzy poszukują pasji, chcieliby poznać nowych znajomych, lub po prostu w ciekawy sposób spędzić weekend.



- Zapraszamy tych, co w Chatce Żaka bywają regularnie, ale również tych, którzy jeszcze nigdy u nas nie byli. Jestem przekonana, że zostaniecie z nami na dłużej - mówi Izabela Pastuszko, Dyrektorka Chatki Żaka.



Będzie można m.in. wziąć udział w warsztatach aktorskich, tańca towarzyskiego, muzycznych oraz plastycznych. W części artystycznej nie zabraknie występów. Na scenie pojawią się m.in. Teatr Tańca zMYsł, Teatr Imperialny oraz The Helping Hand. Z kolei pasjonaci gier wezmą udział w sesjach RPG.



Uczestnicy będą również mieli okazję zapoznać się działalnością Akademickiego Centrum Kultury i Mediów, poznać kuratorów oraz zespoły działające w Chatce Żaka.



Program:



PIĄTEK 7.10

Warsztaty:

12:00-13:00 | Przygoda z kabaretem | Sala 08

13:00-14:30 | Projekt: Podróż | Sala Coworkingowa

13:00-14:00 | Otwarta próba chóru | Duża Sala Widowiskowa

14:00-15:00 | Chatka w każdym rytmie – warsztaty bębniarskie | Sala -1.4

14:30-16:00 | Z muzyką na TY vol. 2 | Mała Sala Widowiskowa

15:00-16:00 | Ciało i głos – warsztaty aktorskie | Sala 2.11

15:30-16:30 | Taniec towarzyski – warsztaty dla par | sala 08

16:00-18:00 | Networking&Creation | Pracownia Artystyczna

16:00-18:00 | Telewizja od wewnątrz – sprawdź jak to wygląda! | Studio TV UMCS

19:00-20:00 | Improwizacja sceniczna | Sala 2.11

Wydarzenie specjalne:

20:00-24:00 | SILENT DISCO | Mała Sala Widowiskowa

Poza tym:

14:00-20:00 | Kręgi na wodzie – sesja RPG | Sala 012

12:00-18:00 | Strefa planszówek | Hol Główny

18:00-20:00 | Speed friending | Hol Główny



SOBOTA 8.10

Warsztaty:

12:00-14:00 | Serce czy rozum? Powiedz mi, kim jesteś | Sala Coworkingowa

12:00-14:00 | Vision board – stwórz swój własny kolaż! | Pracownia Artystyczna

13:00-17:30 | Ja i moje nowe miejsce – warsztaty fotograficzne | Sala konferencyjna

14:00-18:00 | Jak nas widzą, jak nas słyszą czyli o sztuce autoprezentacji | Studio TV UMCS

15:00-18:00 | Creative Speed Jam! | Sala Coworkingowa

15:00-16:30 | Magia radia, czyli jak zostać radiowcem | Sala konferencyjna

15:00-17:00 | Eko-Alchemia – tworzymy naturalny dezodorant | Białe foyer, okolice Studenckiej Wymiennikowni

16:00-18:00 | Etnoprzekazy | Białe foyer, okolice Studenckiej Wymiennikowni

Część artystyczna:

18:00 | Teatr tańca zMYsł | Hol Główny

18:15 | Zespół Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego | Hol Główny

18:30 | Barter | Hol Główny

19:00 | Rusałki – spektakl Teatru Imperialnego | Mała Sala Widowiskowa

19:45 | The Helping Hand | Białe foyer

Poza tym:

12:00-18:00 | Strefa planszówek | Hol Główny

14:00-20:00 | Kręgi na wodzie – sesja RPG | Sala 012