"Może się nie udać" - nowa wystawa w Galerii Labirynt

"Może się nie udać" to zbiorowa wystawa, na którą złożą się prace kilkunastu artystów, m.in. Bolesława Chromrego, Oskara Dawickiego, Magdaleny Sawickiej czy Weroniki Wrzosek. Celem ekspozycji jest zachęcenie odbiorcy do do twórczego odkrywania sztuki. Bez presji i ocen, gdzie od finalnego efektu ważniejsza jest przygoda.



- Tytuł wystawy jest przewrotny. "Może się nie udać" zostawia margines swobody, zdejmuje ciężar oczekiwań, który na co dzień często towarzyszy doświadczaniu sztuki. Ujmuje ją jako proces, który sam w sobie bywa sztuką i stanowi równie istotną wartość, co rezultat. Na naszej wystawie nie ma złych pomysłów czy interpretacji, a publiczność współtworzy dzieła - podkreślają organizatorzy wystawy.



Artyści zaproszeni do udziału w wystawie zaprojektowali swoje dzieła w taki sposób, aby były interaktywne i otwarte na odbiorców w różnym wieku i różnym życiowych doświadczeniem. Widzowie będą mogli improwizować i eksperymentować, nawiązywać osobisty kontakt z dziełem zmieniając je czy wpływając na nie.



Ważne znaczenie w odbiorze wystawy będzie miała aplikacja Improvisa, dzięki której będzie można kreować kolaże z wykorzystaniem własnych fotografii lub zdigitalizowanych zbiorów europejskich muzeów.



Ekspozycja będzie czynna do 4 września. Wstęp: 1 zł. Udział w piątkowym wernisażu jest bezpłatny.