"Nowa Jerozolima, Nowy Babilon". Bolodymyr Topiy w CK

Ukraiński artysta zajmuje się m.in. performansem, malarstwem i obiektem. Jest autorem licznych projektów i uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych. Mieszka i pracuje we Lwowie.

W Lublinie Topiy zaprezentuje wystawę będącą efektem rezydencji artysty w ramach programu Goethe-Institut "Matching Platform for Cultural Professionals from Ukraine" z udziałem organizacji Artists at Risk.

Wstęp wolny.