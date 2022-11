"Śniły mi się bestie". Nowe wystawy w Galerii Labirynt

"Powtarzajcie za mną" to wystawa kolektywu Open Group, który tworzą obecnie Yuriy Biley, Pavlo Kovach i Anton Varga. Praca kolektywu opiera się na badaniach interakcji i komunikacji między ludźmi, artystami i artystkami, sytuacją i przestrzenią.



W pracy wideo, którą kolektyw zaprezentuje w Galerii Labirynt, występują osoby cywilne z różnych regionów Ukrainy tymczasowo mieszkające w obozie dla uchodźców wojennych we Lwowie. Dzielą się oni swoimi wspomnieniami i doświadczeniem odgłosów wojny. Odtwarzając dźwięki różnego rodzaju broni, tworzą swego rodzaju instrukcję karaoke.



- Prezentując proste sekwencje dźwiękowe, instrukcja nadal nie jest w stanie przekazać doświadczenia przebywania w rejonie wojennym, doświadczenia, które było źródłem tej wiedzy. Umiejętność ta jest dla Ukraińców i Ukrainek nową rzeczywistością, a posiadanie jej pomaga im przetrwać - podkreślają organizatorzy wystawy.



Druga zaprezentowana tego wieczora wystawa nosi tytuł "Śniły mi się bestie". To zbiorowa ekspozycja, która powstała z myśli o zaczarowanym lesie, który wcześniej był dla artystów miejscem spacerów, wyciszenia i spokoju, a teraz jest pełen zagrożeń: zaminowanych obszarów, miejsc gwałtów, morderstw i wstrząsających tragedii społecznych. Las zgęstniał, wypełnił się ciemnościami i strachem.



- Długo zastanawiałyśmy się, jak prawidłowo opowiadać o toczącej się wojnie, i postanowiłyśmy zanurzyć widza w złudzeniu stworzonym przez sny, wspomnienia, pamiętniki, rozmowy i doświadczenia, które znalazły swoje ucieleśnienie w świadectwach wojny. Starałyśmy się, aby ta wystawa była dokumentalna, podważając jednak samo słowo «dokument». Starałyśmy się, aby była artystyczna, problematyzując sztukę jako taką. Przede wszystkim cenne dla nas stały się indywidualne i zbiorowe doświadczenia, które znalazły swoją materialną formę - opowiadają artystki Kateryna Iakovlenko i Halyna Hleba.



Po wernisażu odbędzie się dyskusja z udziałem: Kateryny Iakovlenko, Halyny Hleby; Iryny Polikarchuk; Yuriya Bileya, Pavlo Kovacha. Z kolei w sobotę, 26 listopada, o godz. 15 Galeria zaprosi na autorskie oprowadzanie.



Wystawy będą czynne do 5 lutego 2023 roku.