Oprowadzanie po wystawach w Galerii Labirynt

W programie zwiedzanie z przewodnikiem wystaw: "Kolekcja dostępna", "Działanie na żywo", "Będzie dobrze, trzeba tylko wszystko zmienić".



"Kolekcja dostępna" to wystawa podsumowująca projekt realizowany od maja 2021 roku. W jego ramach prowadzone były działania związane z przygotowaniem adaptacji do wybranych dzieł z kolekcji Galerii Labirynt. Przygotowywane materiały pozwalają na swobodny i samodzielny odbiór wystawy przez każdą osobę, bez względu na wiek czy poziom sprawności. Trzydzieści dzieł z kolekcji Galerii Labirynt w Lublinie zostało opracowanych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.



Na wystawie "Działanie na żywo" artystki wykorzystują narzędzia sztuki do poruszenia tematów niezwykle osobistych, które w publicznym akcie odbioru zyskują uniwersalne znaczenie. W działaniach tych istotną rolę grają nie tylko osoby, ich symboliczne gesty i akty performatywne, ale i "rytuały rzeczy", przedmioty traktowane jako elementy aktywne, posiadające moc sprawczą.



O oporze wobec autorytarnego państwa opowiada z kolei wystawa "Będzie dobrze, trzeba tylko wszystko zmienić", prezentująca fotografie autorstwa Chrisa Niedenthala z lat 1981-83 oraz zdjęcia Archiwum Protestów Publicznych.



Wstęp wolny. Obowiązują zapisy przez formularz online dostępny na stronie galerii.