Performance Filipa Kijowskiego w Labiryncie

Będzie to osobiste wyznanie skierowane do osób, które odegrały ważną rolę w życiu artysty. Istotną częścią występu będzie ruch, stanowiący swoiste dopowiedzenie do słów, które padną.

- "Czym dla ciebie jest czułość?", to pytanie Filip Kijowski zadawał przechodniom na lubelskich ulicach. Odpowiedzi zaskakują i wzruszają. W trakcie swojego nowego performance’u artysta dzieli się czułością z publicznością oraz zachęca do stworzenia czegoś wspólnego - opowiadają organizatorzy.



Wstęp wolny.