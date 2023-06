Piknik Felicity. Sportowy festyn z centrum handlowym

To będzie sportowe święto dla całych rodzin. Główną atrakcją będzie rodzinna sztafeta organizowana na dystansach od 400 do 800 metrów. W każdej rodzinnej drużynie będzie mogło wystartować 2 zawodników: dorosły i dziecko.



- Wszyscy uczestnicy sztafet, jak na prawdziwych lekkoatletów przystało, dostaną pamiątkowe medale. A najszybsze zespoły – atrakcyjne nagrody - zapowiadają organizatorzy.



Ponadto na uczestników czekać będzie m.in. strefa Felicity, w której będzie można potańczyć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Miłośnicy wirtualnej rzeczywistości i nowych technologii skorzystają z "Virtual Quest". W programie także m.in. joga na trawie, taneczna zumba czy treningi i zabawy z gwiazdami lubelskiego środowiska sportowego.



- Nie zabraknie też dmuchanego placu zabaw, baniek mydlanych, malowania buziek, a także zabaw i konkursów przygotowanych przez doświadczonych animatorów - dodają organizatorzy.



Udział w pikniku jest bezpłatny. Chętni do udziału w sztafecie proszeni są o rejestrację na stronie internetowej www.mosir.lublin.pl.