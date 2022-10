Porozmawiają o kryzysie uchodźczym w Chatce Żaka

Uczestnicy spotkania opowiedzą o idei spektaklu jako narzędziu rozmowy w społeczeństwie, o kryzysie uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej oraz o tym, jak pracownicy kultury i administracji mogą utrudniać działania we wschodniej Polsce.



Spektakl, który w lipcu miał swoją premierę w Lublinie, a od tego czasu mogli go zobaczyć także m.in. mieszkańcy, Szczebrzeszyna, Bełżyc czy Puław, opowiada o rodzinie Kurdów pochodzących z Iraku, która przed prześladowaniami w rodzimym kraju ucieka do Polski. Twórcy pragną poprzez sztukę ukazać problemy tych, którzy z różnych względów pragną dostać się do Polski.



Wstęp wolny.