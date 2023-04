Potańcówka na wystawie - "Dance balanse". Za konsolą stanie 8-letnia Malina

Aktualnie w Galerii Labirynt można podziwiać ekspozycję "Piosenka o mojej rodzinie", która dokumentuje codzienne życie Magdy Szubielskiej, u której zdiagnozowano zespół Aspergera oraz jej rodziny - męża Radosława Bułtowicza i córki Maliny Bułtowicz. Na wystawie znajdą się materiały z prywatnego archiwum zdjęć, filmów i przedmiotów Magdy Szubielskiej.



Podczas nadchodzącego wydarzenia towarzyszącego córka autorki wystawy, ośmioletnia Malina, będzie pełnić rolę DJ'ki i porwie uczestników do tańca. Będzie jej towarzyszyć tata, Radosław Butłowicz, czyli eRBu.



- Codzienność w naszej rodzinie to slalom z przeszkodami, jazda bez trzymanki, czasem taniec na krawędzi. Tyle różnych perspektyw i konieczność odnalezienia w tym wszystkim balansu, dopasowania się do pozostałych. Ta trudność utrzymania równowagi nie tylko wtedy, gdy masz dyspraksję. Problemy decyzyjne, konflikty interesów. A gdyby spróbować jako remedium szaleńczej zabawy? Nieoczekiwanie może się okazać, że wsparcie przychodzi ze strony dziecka, które nie tylko potrafi podeprzeć, a nawet postawić do pionu! - zapowiadają Malina & eRBu.



– Będziemy wspólnie szaleć na parkiecie, który przez ten jeden wieczór będzie na wystawie "Piosenka o mojej rodzinie"! Zaproszone są w szczególności dzieci, ale też dorośli - dodają organizatorzy wydarzenia.



Wstęp wolny.