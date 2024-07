Samotność i brak zrozumienia, czyli rzeczywistość osób niesłyszących

„Głuche Miasto” to projekt stworzony przez Martę Edeńską, Klaudię Kopciowską i Piotra Leziaka, którym nie jest obojętny los osób g/Głuchych (Osoba Głucha utożsamia się z kulturą i należy do społeczności. Osoba głucha to osoba niesłysząca, nie utożsamiająca się z Kulturą Głuchych – przyp. aut). Ich inicjatywa ma na celu umożliwić osobom niesłyszącym i słabosłyszącym swobodny dostęp do informacji i wydarzeń poprzez organizację spotkań i szkoleń. Okazuje się, że osoby g/Głuche w dalszym ciągu doświadczają wykluczenia społecznego i często nie mogą swobodnie uczestniczyć w życiu publicznym miasta.

- Każda osoba g/Głucha, którą znam doświadczyła trudnych sytuacji życiowych i wykluczenia. Niektórzy nie byli w stanie porozmawiać z kimś przez np. 20 lat swojego życia, bo nie zostali nauczeni polskiego języka migowego aż do dorosłości. To przede wszystkim osoby bardzo samotne – mówi Marta Edeńska, jedna z organizatorek projektu.

- Prawie nikt nie zna polskiego języka migowego i osoby g/Głuche mają olbrzymie braki informacyjne. To na przykład takie podstawy, że nie wszystko co w sklepach jest zdrowe. W wielu szkołach o tym nie usłyszą, bo nie wszyscy nauczyciele znają PJM. Nikt ich nie uczy co to jest BHP, jak się ewakuować i dostrzec, że są jakieś oznaki ewakuacji, ponieważ większość z nich jest dźwiękowa, a nie świetlna. g/Głusi nie mają dostępu do opieki psychologicznej, bo w lubelskim nie ma ani jednego psychologa posługującego się PJM. To nie jest normalne, żeby ludzie w Polsce żyli w takich warunkach i żeby byli traktowani jak ludzie trzeciej kategorii – dodaje.

Jak podkreśla organizatorka, osoby g/Głuche mają problem z codziennymi czynnościami takimi jak m.in. wizyta w banku, ponieważ nie ma tam pracownika posługującego się polskim językiem migowym.

- Przede wszystkim chciałybyśmy, żeby zaczęto zauważać, że takie osoby istnieją w społeczeństwie. Chcemy, żeby osoba g/Głucha mogła pójść załatwić swoje sprawy do banku, żeby została normalnie obsłużona i żeby w każdym miejscu była chociaż jedna osoba znająca PJM. Chcemy, żeby g/Głusi mogli załatwić sprawy w urzędzie czy u lekarza. Jeśli chodzi o polski język migowy to jego nauka wygląda tak jak w przypadku każdego innego języka. Poziom komunikacyjny jest możliwy do osiągnięcia w ciągu kilku kursów i oddelegowanie jednego pracownika na taki kurs nie obciążyłoby budżetów firm czy państwa, zwłaszcza, że PFRON udziela wsparcia – zaznacza Marta Edeńska.

W ramach projektu, osoby mające problem ze słuchem mogą skorzystać z darmowych kursów, spotkań i warsztatów, które będą w pełni dostosowane do ich potrzeb. Każde z wydarzeń będzie tłumaczone na język migowy. Projekt to również okazja do integracji i zapoznania się z osobami, które na co dzień zmagają się z tymi samymi problemami. Pierwsze spotkanie już we wtorek.

Harmonogram wydarzeń:

- Spotkanie na temat uzależnień (23 lipca, godz. 18) - Członek Stowarzyszenia Emaus opowie czym jest uzależnienie oraz przybliży temat odwyku i terapii.

- Warsztaty savoir vivre (13 sierpnia, godz. 18) - Warsztaty poprowadzone przez organizatorki dotyczące współżycia słyszących z g/Głuchymi. Poruszone zostaną tematy tabu i odpowiedzi na pytania: Co nas dzieli? Co możemy zrobić dla siebie nawzajem? Jak wspólnie żyć?

- Spotkanie z psychologiem (22 sierpnia, godz. 18) - Psycholog opowie, czym jest depresja. Zostaną poruszone kwestie rozpoznania, sposobów radzenia sobie z chorobą, pomimo braku dostępu do opieki psychologicznej dla osób g/Głuchych.

- Warsztaty na temat prawa pracy (wrzesień) - Zostaną poprowadzone przez przedstawicieli Fundacji Znam Prawo. Na warsztatach będzie można omówić rodzaje umów, zagadnienia związane z tym co można pracodawcy, a co pracownikowi oraz jakie są jego prawa. Będzie można omówić również swoje indywidualne przykłady.

- Pierwsza pomoc (październik) Praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem RKO, opatrywania ran i odmrożeń

- Bezpieczeństwo w ewakuacji (październik) Szkolenie na temat sygnałów ewakuacyjnych, przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji i bezpieczeństwie w domu

- Zmiany w prawie drogowym (listopad) Spotkanie z pracownikiem WORD na temat zmian w prawie drogowym i zachowania na drodze oraz z policjantką na temat obowiązujących zasad i praw

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach projektu Miejski Aktywator Młodzieżowy, którego operatorem jest Stowarzyszenie "Ulica Krótka".