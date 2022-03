"Ślady ikony". Wystawa w Puławach

Paweł Wyborski jest malarzem i socjologiem kultury. To autor ponad sześćdziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Wielokrotny laureat stypendium kulturalnego Miasta Gdańska oraz stypendium kulturalnego Prezydenta Starogardu Gdańskiego.

W Puławach artysta zaprezentuje prace ze swoich najważniejszych cykli obrazów. - Znajdują się tutaj zarówno prace z serii pejzaży, jak i wizjerów i materii. Tytuł wystawy wymaga takiej szerszej formuły, to znaczy odniesienia się do wielu cykli malarskich, realizowanych od lat i połączonych wspólną ikonową inspiracją. Jest to zarazem dowód na wieloaspektowość i niesamowite bogactwo estetyki ikony - podkreśla Wyborski.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 14 kwietnia.