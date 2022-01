Spotkanie podróżnicze z Klaudią Szymurą

Szymura w 2020 roku wyruszyła w samotną podróż do Nowej Zelandii. W wyniku pandemii spędziła tam prawie 2 lata.



W Lublinie Klaudia Szymura zabierze słuchaczy w podróż swoimi oczami po krainie długiej białej chmury - Aoteora. Od północnej wyspy do południowej, przez oceany, plaże, busze i lasy, do masywnych gór, lodowców i wulkanów.



- To spotkanie, po którym dowiesz się jak żyje się w Nowej Zelandii i zainspirujesz się do spełniania swoich marzeń - twierdzą organizatorzy.



Koszt udziału w spotkaniu: 10/12 zł.