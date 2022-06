Spotkanie z Fioną Kelly McGregor w Galerii Labirynt Plaza

Punktem wyjścia spotkania będzie książka Fiony Kelly McGregor "Strange Museums". Dyskusja będzie m.in. dotyczyć przemian, jakie zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Organizatorzy przyjrzą się także samemu Lublinowi.



Fiona Kelly McGregor jest australijską autorką i performerką. Pisze powieści, eseje, artykuły i recenzje. Ostatnio wydała "Buried not Dead" (2021), zbiór esejów skoncentrowanych wokół performansu i Sydney.



Książka "Strange Museums", której będzie dotyczyć spotkanie, jest rodzajem dziennika z podróży autorki do Polski w 2006 roku, stanowi przyczynek do rozmowy z autorką na temat przemian, jakie zaszły w Polsce m.in. na polu przestrzeni, wydarzeń i narracji LGBTQ+, szesnaście lat temu i obecnie.



Wydarzenie w języku angielskim będzie tłumaczone na język polski oraz PJM. Wstęp wolny.