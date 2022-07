Trwają złoszenia do Biennale Fotografii Puławskiej

0 A A

(fot. materiały promocyjne)

Do 18 września przyjmowane będą zgłoszenia do Biennale Fotografii Puławskiej. To coroczny przegląd twórczości fotografów ze środowiska puławskiego.

