W Domu Kultury LSM pojawią się barwne krawaty

Krawaty z najróżniejszych zakątków świata pochodzą z kolekcji Kazimierza Witka, emerytowanego pilota cywilnego z Lublina. W czasie swoich licznych podróży służbowych udało mu się pozyskać najbardziej niezwykłe przykłady krawatów. Jego kolekcja zawiera projekty odnoszące się do określonych grup zawodowych, sportowych, reprodukcji dzieł malarzy, fotografików, projektantów mody czy piosenkarzy.



– Zauważyłem, że w mojej garderobie całkiem sporo ich przybyło mimo niewielu okazji do noszenia. Postanowiłem je zatrzymać, a dodając następne pozyskane z licznych podróży związanych z moimi dość licznymi podróżami służbowymi, stwierdziłem że nie ma powtórzeń projektu krawata, że każdy jest inny - opowiada o początkach swojej przygody Witek.



Dom Kultury LSM zachęca do poznania pasji Kazimierza Witka.