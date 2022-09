Lublin. W sobotę startuje "Otwarte Miasto"

W tym roku festiwal przebiegnie pod hasłem "UFORMOWANIE", które odwołuje się do "zastanego", "uformowanego" już miasta; realizacje przygotowane przez artystów mają nadpisać nowe znaczenia w miejskiej przestrzeni.



- Tegoroczna edycja festiwalu odsłania miasto poszukujące formy, jeszcze nie gotowe, którego sensy odkleiły się od realiów i niezbędna jest radykalna przebudowa. Dotyka miasta poszukującego nowej samoświadomości, pragnącego nowej opowieści - podkreślają organizatorzy festiwalu.



W tym roku swoje prace w przestrzeni miasta zaprezentuje aż 21 artystów. Pieczę merytoryczną nad aktualną edycją festiwalu sprawuje Robert Kuśmirowski - artysta określany mianem "geniusza atrapy" czy "genialnego imitatora" - ponieważ jego prace często opierają się na rekonstrukcji i kopiowaniu dawnych przedmiotów, dokumentów, fotografii czy też tworzeniu ich łudząco podobnych imitacji. Artysta wielokrotnie gościł na festiwalu Open City. W 2009 roku przygotował akcję "plus/minus", która polegała na wydrążeniu spiralnego dołu na jednej z działek w Lublinie. Jego działania można było podziwiać również w 2012, 2014 i 2018 roku.



Inauguracja festiwalu nastąpi w sobotę, 1 października o godz. 16 w siedzibie Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża (Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12). Będzie to oficjalne otwarcie wystawy połączone z oprowadzaniem kuratorskim, które zakończy się na placu Zamkowym. Po wernisażu odbędzie się spotkanie z artystami w lokalu przy ul. Rynek 20.



25 prac - tyle różnego rodzaju artystycznych działań, instalacji, będzie można przez cały miesiąc podziwiać w przestrzeni Starego Miasta w Lublinie. - Artyści proponują autorskie topografie prywatnych doznań, a zarazem kierują uwagę na materialny rdzeń architektury – cegły, beton, spoiny, detale. Przymierzają intymność do budowlanego konkretu, symbolikę odnajdują na placu budowy. Architektoniczny konkret zderza się z architekturą marzeń sennych i onirycznych fantazji - opowiadają organizatorzy.



Mapa wszystkich prac, które będzie można zobaczyć w Lublinie podczas festiwalu, dostępna jest na jego stronie internetowej. Prace pozostaną dostępne dla oglądających do końca października.