Warsztaty dla dzieci w Galerii Labirynt

Warsztaty edukacyjne będą odbywać się w wymienione soboty maja o godz. 13.00 oraz o 15.00. Zajęcia prowadzone w języku polskim będą tłumaczone także na język ukraiński.



Harmonogram zajęć:



7 maja: Rosnąca sztuka – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5–8 lat



Punktem wyjścia będą prace artystów i artystek, którzy w swojej twórczości używają naturalnych materiałów. Nie zabraknie odniesień do przyrody i sztuki ziemi. W części plastycznej dzieci stworzą własne, nietypowe instalacje lub obiekty z naturalnych tworzyw. Prowadzenie: Anna Śmierzchalska, edukatorka Galerii Labirynt



14 maja: Tworzywa Warzywa – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 7–12 lat



Co warzywa mają do sztuki? Czy pojawiają się w niej inaczej niż w postaci zakurzonej martwej natury? Podczas spotkania dzieci przyjrzą się warzywnym projektom znanym z historii sztuki i obecnym w sztuce współczesnej. W części twórczej dzieci wykonają własne jarzynowe twory. Prowadzenie: Paulina Mazurek, edukatorka Galerii Labirynt



21 maja: Ćwiczenia z wolności – warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 3–6 lat



Dzieci przeniosą się w pobudzający zmysły świat pełen pachnących oraz mieniących się różnymi kolorami mas, które powstają na bazie produktów spożywczych oraz innych materiałów działających na zmysły. Nie zabraknie sensorycznych eksperymentów. Uwaga! Podczas zajęć można się nieźle ubrudzić. Prowadzenie: Agata Sztorc-Gromaszek, edukatorka Galerii Labirynt



Obowiązują zapisy online, formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.labirynt.com. Wstęp: 4 zł/dziecko; opiekunom/opiekunkom dzieci uczestniczących w zajęciach, a także osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom uchodźczym przysługują bilety bezpłatne.