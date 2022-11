Warsztaty "Połączenie. Lublin-Krosno" w Galerii Labirynt

Uczestnicy zajęć wykonają "kapsuły informacyjne", w których umieszczą to, co chcieliby przekazać obcej osobie. Trafią one do mieszkańców Krosna. Analogiczne warsztaty odbędą się w BWA Krosno, a powstałe tam kapsuły otrzymają uczestnicy z Lublina.



- Uczestnicy i uczestniczki proszeni są o przyniesienie na zajęcia osobistych drobiazgów, które mogłyby posłużyć jako zawartość ich "kapsuł". Mogą to być zdjęcia, osobiste przedmioty, pamiątki, nagrania, listy czy rysunki.



Wstęp wolny. Obowiązują zapisy poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej instytucji.