Wilkołaskie Święto Boszczu. Koncerty, rodzinny piknik i coś na ząb

Inicjatywa Gminnego Ośrodka Kultury w Wilkołazie została zapoczątkowana przed rokiem. Pragnieniem młodej instytucji z powiatu kraśnickiego było zorganizowanie cyklicznej imprezy związanej z miejscowością i promującą lokalną kuchnię.



- Tradycyjną potrawą, która króluje na stołach jest "wilkołaski boszcz", a o lokalnej społeczności potocznie mówi się: "boszcze wilkołaskie" - twierdzą organizatorzy wydarzenia. Wspomniany boszcz to nic innego, jak żur przygotowany na zakwasie żytnim. Potrawy będzie można spróbować w ostatnią niedzielę maja na stadionie Unii Wilkołaz. Przygotują ją członkinie Koła Gospodyń Wiejskich, które zaproszą również do spróbowania innych tradycyjnych smaków z regionu. Potrawy będą serwowane nieodpłatnie, ale w szczytnym celu na rzecz Antosia Marcinkowskiego, który choruje na zanikanie móżdżku, ataksję oraz napady padaczki wywoływane przez infekcję.



Festyn współorganizowany przez Stowarzyszanie Wschód Lubelskich Serc oraz Urząd Gminy Wilkołaz rozpocznie się o godz. 15. W programie szereg atrakcji dla całych rodzin. Dzieci z pewnością będą się wspaniale bawić w strefie z dmuchańcami i animatorami. Będzie można się też przejechać na kucyku. Na maluchów czekać będą także darmowe lody.



Na scenie zaprezentują się dzieci z Przedszkola Gminnego w Wilkołazie i zespoły taneczne z GOK w Wilkołazie, Oliwia Kołbuk i Maksymilian Belniak - półfinaliści talent show "The Voice Kids", zespoły na nutę ludową. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Łobuzy. Na koniec wydarzenia zaplanowano dyskotekę pod chmurką prowadzoną przez DJ'a Drewniaka.



Ponadto w czasie Wilkołaskiego Święta Boszczu odbędą się pokazy sprzętu wojskowego i strażackiego. Dostępne będzie również stoisko służb medycznych gdzie będzie można wykonać pomiar ciśnienia tętniczego oraz glikemii.



Program:



15:00 - Rozpoczęcie wraz z przemówieniami

15:30 - Występ dzieci z Przedszkola Gminnego w Wilkołazie

16:00 - Występ Maksymiliana Belniaka

16:10 – Występ dzieci z Grupy Tańca Nowoczesnego z GOK

16:20 – Występ seniorów „Czar Seniora”

16:35 – Występ dzieci z Zespołu Tańca Ludowego z GOK

16:45 - Występ Oliwii Kołbuk

17:00 – Występ „Kapeli z Morcinkowej Górki”

17:30 - Występ Zespołu Feniks

18:00 – Występ Zespołu „Pluss”

19:30 - Występ Zespołu „Łobuzy”

20:30 - Dyskoteka pod chmurką Dj Drewniak

22:00 - Zakończenie imprezy