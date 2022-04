Wspólny piknik majowy na placu Kaczyńskiego

- Zapraszamy do odrobiny wytchnienia, choć chwili radości, wspólnego stołu, przy którym możemy się lepiej poznać, zauważyć, docenić, polubić, pospierać, być blisko, być razem. W trudnym czasie zadbajmy o siebie nawzajem - zachęcają inicjatorzy wydarzenia.



W cały projekt zaangażują się artyści z Centrum Kultury i nie tylko, nie zabraknie również innych lubelskich wykonawców, artystów z kraju oraz z Ukrainy. Do udziału w inicjatywie włączą się m.in. Łukasz Jemioła, Fundacja Sztukmistrze, Ania Broda, Pan Ząbek, Viktoria Tsariuk czy Fundacja tanTHEO.



W programie czterodniowego wydarzenia znajdą się spektakle, koncerty, wystawy, warsztaty, pokazy filmowe i wiele innych atrakcji. Będą propozycje dedykowane starszym odbiorcom oraz przeznaczone specjalnie dla dzieci, nie zabraknie również wydarzeń dla całych rodzin. Część wydarzeń odbywać się będzie w języku ukraińskim.



Coś dla siebie znajdą także miłośnicy kulinariów. Jak przekonują organizatorzy, piknikowy stół pomieści zarówno bigos, jak i pielmienie. W programie znajdą się również targi śniadaniowe, czyli koncepcja wyjścia w plener z kulinarnymi propozycjami lubelskich punktów gastronomicznych.



Szczegółowy program:



30 KWIETNIA



PLAC IM. LECHA KACZYŃSKIEGO

12:00 – Smocza Wieża – teatr witrynowy / wiek 4+



CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

11:00 – Zwierzątka małe zwierzenia – spektakl / Wirydarz

11:00 – Border Crossing Children’s Film Festival (85 min) / Kino CK

12:00 – Rysunek intuitywny – warsztaty rodzinne / sala 105 A / wiek 6+

12:00-18:00 – Dzieciokąt – instalacja sensoryczna / Wirydarz

12:00-18:00 – Dziki Pokój – sensoryczna bawialnia dla dzieci

13:30 – Rysunek intuitywny – warsztaty rodzinne / sala 105 A / wiek 12+

13:00 – Dobrze się składa – warsztaty / Wirydarz / wiek 8+

14:00 – Taniec to też rysowanie – warsztaty plastyczno-ruchowe / Sala prób nr 4

15:00 – Rachowanie pingwinów – warsztaty dla dzieci / Baza Matka



1 MAJA



PLAC IM. LECHA KACZYŃSKIEGO

12:00 – Ciało jako rzeźba w przestrzeni – warsztaty ruchowo-taneczne dla dzieci

12:00-16:00 – Warsztaty cyrkowe / Fundacja Sztukmistrze

12:00-15:00 – Animacje dla dzieci / Miasteczko Klanzy

12:00-17:00 – Duże bańki mydlane / animacje szczudlarskie / dmuchańce

12:00-14:00 – Warsztaty manualne / Fundacja Strefa Dorastania

12:00-14:00 – Karen Sarkisjan „Płaskorzeźba w glinie” – warsztaty

12:00-14:00 – Pokazy aerialowe / Strefa Wysokich Lotów

12:30 – Ciało jako rzeźba w przestrzeni – warsztaty ruchowo-taneczne dla dzieci

13:00 – Teatr Sztuczka „Fju! Fju!” – spektakl / wiek 3+

14:00 – Ania Broda „Zakwita Muzyka / Zatsvite Muzyka” – koncert

15:00 – Teatr Sztuczka „Fju! Fju!” – spektakl / wiek 3+

16:00 – Magiczne Show Pana Ząbka

17:00 – Pokaz Variete / Fundacja Sztukmistrze

18:00 – Łukasz Jemioła – koncert

19:00 – Pokaz fireshow / Fundacja Sztukmistrze



CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

11:00 – Granie na drugie śniadanie / Wirydarz

11:00 – Border Crossing Children’s Film Festival (85 min) / Kino CK

12:00 – Karnawał zwierząt – warsztaty rodzinny / sala 105 A 12:00-18:00 – Dzieciokąt – instalacja sensoryczna / Wirydarz

12:00-18:00 – Dziki Pokój – sensoryczna bawialnia dla dzieci

15:00 – Karnawał zwierząt – warsztaty rodzinne / sala 105 A 20:00 – Helping Hand – koncert / Wirydarz



2 MAJA



PLAC IM. LECHA KACZYŃSKIEGO

12:00 – Nie klamerka i nie spinacz – warsztaty rodzinne

12:00 – Warsztaty hip-hopowe dla dzieci i młodzieży / wiek 9+

12:00-16:00 – Warsztaty cyrkowe / Fundacja Sztukmistrze

12:00-15:00 – Animacje dla dzieci / Miasteczko Klanzy

12:00-17:00 – Duże bańki mydlane / animacje szczudlarskie / dmuchańce

12:00-14:00 – Warsztaty manualne / Fundacja Strefa Dorastania

12:00-14:00 – Karen Sarkisjan „Płaskorzeźba w glinie” – warsztaty

12:00-14:00 – Pokazy aerialowe / Strefa Wysokich Lotów

13:00 – Teatr Sztuczka „Fju! Fju!” – spektakl / wiek 3+

14:00 – Ania Broda „Lala lili nie będziemy się martwili / Odyn dwa ne turbujtesia” – koncert

15:00 – Gdzie jest czerwony kapturek – spektakl

16:00 – Ptaszkowie Śpiewali – koncert

17:00 – Magiczne Show Pana Ząbka

18:00 – Łukasz Jemioła / Viktoria Tsariuk – koncert

19:00 – Pokaz fireshow / Fundacja Sztukmistrze



CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

11:00 – Granie na drugie śniadanie / Wirydarz

12:00-18:00 – Dzieciokąt – instalacja sensoryczna / Wirydarz

12:00-18:00 – Dziki Pokój – sensoryczna bawialnia dla dzieci

16:00 – Warsztaty tańca współczesnego dla młodzieży (poziom zaawansowany) / wiek 12+ / Sala prób nr 4

20:00 – Shockolad / Gadzało / Michalec / Prokop – koncert (jazz/world music) / Wirydarz



3 MAJA



PLAC IM. LECHA KACZYŃSKIEGO

12:00 – Warsztaty improwizacji ruchowej / Fundacja tanTHEO / wiek 7+

12:00 – Smocza Wieża – teatr witrynowy / wiek 4+

12:30 – Warsztaty improwizacji ruchowej / Fundacja tanTHEO / wiek 7+

13:00 – Smocza Wieża – teatr witrynowy / wiek 4+

13:40 – Teatr My Persony – pokaz improwizacji ruchowej

15:00 – Gdzie jest czerwony kapturek – spektakl

16:00 – Pokaz Variete / Fundacja Sztukmistrze

17:00 – Ania Broda z zespołem – koncert

18:00 – Pokaz fireshow / Fundacja Sztukmistrze



CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

11:00 – Granie na drugie śniadanie / Wirydarz

12:00 – Karnawał zwierząt – warsztaty rodzinne / sala nr 105A

12:00-18:00 – Dzieciokąt – instalacja sensoryczna / Wirydarz

12:00-18:00 – Dziki Pokój – sensoryczna bawialnia dla dzieci

18:30 – Orkiestra Św. Mikołaja – koncert / Wirydarz