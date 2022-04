Wystawa ilustracji Agnieszki Korfanty

Wystawa nosi tytuł "Słowa kandyzowane" i prezentuje znaczną część dokonań artystycznych autorki. - To połączenie mojej pasji zawodowej z ciekawością świata, poznawania nowych, interesujących ludzi oraz uwidocznienie mojej fascynacji "zdobienia" słowa pisanego - podkreśla Agnieszka Korfanty.

Artystka od 15 lat jest obecna w polskich publikacjach Polonii w Szwecji, Norwegii oraz w Czechach. Związana z Wydawnictwem Polonica ze Sztokholmu oraz z Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz innymi wydawnictwami, organizacjami oraz instytucjami, dla których ilustrowała książki, materiały dydaktyczne, tworzyła logotypy oraz znaki firmowe. Jest laureatką amerykańskiego plebiscytu Pinnacle Book Achievement na najlepsze ilustracje w kategorii książki dziecięcej do publikacji "Mama won't You play with me" autorstwa Meg Walsh z 2010 roku.

Wstęp wolny.