Wystawa "Moje Ogrody" w Wirydarzu

Artystka ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Towarzystwa Pastelistów Polskich. Tworzy w technic epasteli, akwareli i batiku.

W Lublinie artystka zaprezentuje prace powstałe w 2021 roku.

- Praca nad tym cyklem pozwoliła mi na kolejne doświadczenie malarskie po technice pastelu i batiku, jest też próbą odnalezienia w akwareli własnej formy, rytmu, barwy i światła. Natura i jej obserwacja stała się dla mnie "słownikiem", z którego czerpię, zależnie od potrzeby własnej wizji. To, co jest efektem końcowym w postaci wielokwiatowych, barwnych lub monochromatycznych kompozycji, pozwoliło mi na podróż w czasie i przestrzeni do nieistniejących już ogrodów mojego dzieciństwa - opisuje Wyszatycka.

Wystawę będzie można odwiedzać do 20 marca.