Wystawa "Pomnik ofiar biowładzy" w Galerii Labirynt

- "Pomnik ofiar biowładzy" stanowi zapis performance'u wykonanego przez artystę na lubelskich ulicach, nawiązującego do Marszów Równości, a także ogromnej skali homofobii, jaka im towarzyszyła - twierdzą organizatorzy wystawy.



Daniel Kotowski jest artystą wizualnym oraz performerem. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie. Jego praktyka artystyczna jest punktem wyjścia do refleksji o sposobach istnienia. Obserwuje doświadczenia oraz relacje międzyludzkie, a także sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez inne jednostki.



Pomnik ofiar biowładzy miał swoją pierwszą odsłonę we Wrocławiu, w pobliżu szpitala przy ul. Poniatowskiego, w którym na mocy ustawodawstwa III Rzeszy dokonywano zabiegów ubezpłodnienia. Wystawa jest zapisem działania Kotowskiego na lubelskich ulicach, gdy każda osoba mogła przeprowadzić ten wyjątkowy, wędrujący monument przez fragment trasy, pozostawiając na jego powierzchni odcisk palca. Realizacja artysty stanowi niezgodę na związane z nią mechanizmy wykluczania i generowania kategorii jednostek niechcianych czy niepełnowartościowych.



Wystawa, której kuratorką jest Agata Sztorc-Gromaszek, będzie czynna do 31 października. Bilet wstępu na ekspozycję kosztuje 1 zł.