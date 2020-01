"1917" i "Bad Boys For Life". Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [24-26.01]

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA 24 stycznia – 26 stycznia

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Tramwaj zwany pożądaniem – 19.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Baron Cygański – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: Dzień totalnej porażki, czyli co się zdarzyło 25 stycznia – 19.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: #chybanieja – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK: Koncert: Soli Deo Gloria – 19.00 SOBOTA: Koncert: Wielka Gala Straussowska – 17.00 NIEDZIELA: Piotr Bałtroczyk – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 1917 – 12.50, 15.20, 17.50, 20.20, 22.30; Bad Boys For Life – 11.30, 14.00, 16.40, 19.20, 22.00; Doktor Dolittle dubbing – 11.30, 13.40, 15.50, 18.00; Gorący temat – 15.20, 20.10; Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa – 15.50, 21.00; Jojo Rabbit – 16.50, 19.10, 21.30; Jumanji: Następny poziom dubbing – 11.30, 14.10; Mayday – 13.30, 18.40; Nasze miejsce na Ziemi – 11.00; Proxima – 17.40, 20.00, 22.00; Psy 3. W imię zasad – 11.00, 13.40, 16.20, 19.00, 21.40; Richard Jewell – 18.30, 21.10; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 10.00, 12.10, 14.20, 16.30; Tajni i fajni 2D – 11.20, 13.10; Urwis – 10.50

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 1917 – 11.50, 14.20, 16.50, 19.30, 22.00; Bad Boys For Life 2D – 10.10, 12.40, 15.20, 18.00, 20.40; Bad Boys For Life 4DX – 17.00, 19.40, 22.20; Doktor Dolittle 2D dubbing – 11.30, 13.40, 15.50, 18.00; Doktor Dolittle 4DX dubbing – 10.30, 12.40, 14.50; Gorący temat – 20.00; Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa – 13.00, 20.20; Jojo Rabbit - 15.50, 18.10, 20.30; Jumanji: Następny poziom 2D dubbing – 10.10, 12.50; Mayday – 12.30, 17.40; Nasze miejsce na Ziemi ENG – 10.30; Nasze miejsce na Ziemi napisy – 14.50; Proxima – 16.10, 18.30, 20.50; Psy 3. W imię zasad – 15.00, 16.50, 17.40, 20.20, 22.20; Richard Jewell – 19.20, 22.00; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 10.00, 12.00, 14.00, 15.30; Tajni i Fajni – 10.40, 12.50; Urwis – 11.00

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: 1917 – 15.20, 17.55, 20.30; Bad Boys For Life – 14.50, 17.30, 20.10; Doktor Dolittle dubbing – 10.00, 12.30, 13.00, 14.00, 16.20; Doktor Dolittle napisy – 18.45; Gorący temat – 13.25, 19.15; Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie 2D dubbing – 12.30; Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa – 16.40, 19.40, 21.05; Kraina Lodu 2 – 10.00, 11.40; Mayday – 18.15, 20.45, 21.40; Psy 3. W imię zasad – 11.35, 14.20, 15.45, 17.30, 18.30, 20.15, 21.15; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 10.30, 12.20, 14.30, 17.05; Tajni i fajni – 10.00, 10.30, 15.55; Urwis – 11.10, 13.15, 15.20 SOBOTA: 1917 – 15.05, 17.45, 20.30; Bad Boys For Life – 14.40, 17.20, 20.00; Doktor Dolittle dubbing – 11.05, 13.00, 14.00, 16.20, 18.45; Gorący temat – 12.15, 19.15; Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie 2D dubbing – 10.00; Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa – 16.40, 19.40, 21.05; Kraina Lodu 2 – 10.00, 11.40; Mayday – 13.25, 18.15, 20.45, 21.40; Poranki: Basia – 10.00; Poranki: Psi Patrol – 10.00; Psy 3. W imię zasad – 11.35, 13.00, 14.20, 15.45, 17.30, 18.30, 20.15, 21.15; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 10.10, 12.20, 14.30, 17.05; Tajni i fajni – 10.30, 12.45, 15.55; Urwis – 10.25, 15.20 NIEDZIELA: 1917 – 15.05, 17.45, 20.30; Bad Boys For Life – 14.40, 17.20, 20.00; Balet Bolszoj: Giselle – 16.00; Doktor Dolittle dubbing – 11.05, 14.00, 16.20; Doktor Dolittle napisy – 18.45; Gorący temat – 12.15, 19.15; Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie 2D dubbing – 10.00; Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa – 19.40, 21.05; Kraina Lodu 2 – 10.00, 11.40; Mayday – 13.25, 18.15, 20.45, 21.40; Poranki: Basia – 10.00; Poranki: Psi Patrol – 10.00; Psy 3. W imię zasad – 11.35, 13.00, 14.20, 15.45, 17.30, 18.30, 20.15, 21.15; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 11.00, 13.10, 15.20,17.05; Tajni i fajni – 10.25, 12.45, 15.55; Urwis – 11.30, 13.45

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Boże Ciało – 10.00, 15.30; Misiek i chiński skarb – 10.30; Sokół z masłem orzechowym – 12.00; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 13.00; Judy – 13.45; Gorący temat – 15.45; 1917 – 17.30, 20.00; Psy 3. W imię zasad – 17.45, 19.45 SOBOTA: Poznajmy się jeszcze raz – 10.00; Boże Ciało – 15.30; Urwis – 13.45; Sokół z masłem orzechowym – 12.30; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 12.00; Judy – 14.15; Gorący temat – 20.00; 1917 – 10.30, 17.30; Psy 3. W imię zasad – 17.45, 19.45; Tam gdzieś musi być niebo – 16.15 NIEDZIELA: Boże Ciało – 15.30; Urwis – 13.45; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 12.00; Judy – 13.45; Gorący temat – 15.45; 1917 – 17.30, 20.00; Psy 3. W imię zasad – 17.45, 19.45; Tam gdzieś musi być niebo – 12.00

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Kino Sztuczka – 11.00; Tierra del Viento / Loved by All: The Story of Apa Sherpa – 19.00; This Mountain Life – 19.45 SOBOTA: Down to Nothing – 18.30; Last Honey Hunter – 19.00; Voices of Fear – 20.05 NIEDZIELA: Weight of Water – 18.30; Spectre Expedition. To the End of the Earth – 20.00

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Błąd Systemu – 19.00

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): PIĄTEK: Pewnego razu w Trubczewsku – 19.30

DDK CZECHÓW (ul. Kiepury 5a): SOBOTA: Tango – 14.15; Nadzwyczajni – 15.30; Oficer i szpieg – 17.30

PUŁAWY-SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: 1917 – 18.00; Czarownica 2 – 11.45; Nasze miejsce na Ziemi – 14.15; Psy 3. W imię zasad – 20.15; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 10.00, 16.00 SOBOTA: 1917 – 18.15; Król Lew – 11.45; Nasze miejsce na Ziemi – 10.00; Psy 3. W imię zasad – 15.45, 20.30; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 14.00 NIEDZIELA: 1917 – 18.15; Był sobie pies 2 – 11.45; Nasze miejsce na Ziemi – 10.00; Psy 3. W imię zasad – 15.45, 20.30; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 14.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: 1917 – 18.00; Nasze miejsce na Ziemi – 12.15; Psy 3. W imię zasad – 20.15; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 10.30, 16.10; Tajni i fajni – 14.10 SOBOTA NIEDZIELA: 1917 – 18.30; Nasze miejsce na Ziemi – 10.30; Psy 3. W imię zasad – 16.15, 20.45; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 14.20; Tajni i fajni – 12.20

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Tajni i fajni – 10.00, 15.00; Koty – 17.15; Psy 3. W imię zasad – 19.30 SOBOTA NIEDZIELA: Tajni i fajni – 15.00; Koty – 17.15; Psy 3. W imię zasad – 19.30

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 1917 – 15.30, 20.45; Bad Boys For Life – 14.00, 18.30, 20.15; Błąd systemu – 19.00; Doktor Dolittle – 12.30, 16.00, 18.00; Gorący temat – 21.00; Mayday – 13.00, 18.15; Nasze miejsce na Ziemi – 12.00; Psy 3. W imię zasad – 115.00, 17.45, 20.30; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 12.00, 14.00, 16.30

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Praziomek – 09.00; Wilk w owczej skórze 2 – 11.00; Psy 3. W imię zasad – 18.00, 20.45; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 14.00, 16.00 SOBOTA NIEDZIELA: Psy 3. W imię zasad – 15.00, 17.45, 20.30; Śnieżka i Fantastyczna Siódemka – 11.00, 13.00