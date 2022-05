4DX Day w Cinema City. To pierwsza taka akcja w Polsce

Zaledwie kilka kin w kraju obsługuje popularny format 4DX, który dzięki ruchomym fotelom i zaawansowanym efektom specjalnym, takim jak np. podmuchy wiatru, efekty wodne, zapach czy efekty świetlne oferuje niesamowite kinowe przeżycie.



Szansę na korzystanie z tej technologii mają m.in. mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Łodzi. Od kilku lat format 4DX obsługuje również Cinema City w centrum handlowym Felicity przy al. Witosa.



W najbliższą niedzielę sieć po raz pierwszy zorganizuje specjalne wydarzenie, czyli 4DX Day, w ramach którego przez cały dzień emitowane będą filmy, które warto zobaczyć raz jeszcze w niezwykłych okolicznościach. Pokazane zostaną: "Obecność 3: Na rozkaz diabła", "Diuna", "Free Guy", "Król Lew" oraz "John Wick 3".



- To, co dziś budzi w widzach największe emocje to możliwość doświadczania filmów w inny, pełniejszy sposób. Ogromne ekrany, efekty sensoryczne, wrażenie uczestnictwa w akcji, całkowite oderwanie się od rzeczywistości i zagłębienie w świecie filmowym stanowią o sile kinowych formatów Cinema City - podkreślają organizatorzy wydarzenia.



Bilety na seanse podczas 4DX Day: 20 zł za filmy 2D lub 22 zł za filmy 3D.