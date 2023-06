Pokaz oscarowych krótkich metraży

W Centrum Kultury będzie można zobaczyć pięć filmów, które w tym roku walczyły o nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii "krótkometrażowy film animowany". Są to: "Chłopiec, kret, lis i koń", "Latający marynarz", "Handlarze lodu", "Rok siusiaków" oraz "Struś powiedział mi, że świat nie istnieje i chyba mu wierzę".



Oscar ostatecznie powędrował do twórców filmu "Chłopiec, kret, lis i koń". To opowieść o nietypowej więzi między czterema przyjaciółmi, którzy odkrywają znaczenie życzliwości, przyjaźni, odwagi i nadziei podczas wspólnej podróży w poszukiwaniu domu jednego z nich.



Bilety na projekcję kosztują 12 i 15 zł.