Kobiety wyślą urzędującego od 33 lat burmistrza, a wcześniej wójta na emeryturę?

– Zdecydowałam o startowaniu w wyborach na burmistrza gminy Siedliszcze ponieważ bardzo zależy mi na zmianach w naszej gminie, na jej rozwoju. Dziękuję za wszystkie oddane na mnie głosy i bardzo serdecznie chciałam państwa prosić jeżeli zaufaliście i oddaliście w pierwszej turze głos na mnie, abyście zaufali mi do końca i oddali swój głos właśnie na panią Joannę Bartnik – mówiła Marta Gołębiowska dodając, że program, który przygotowała Bartnik jest bardzo bliski jej sercu, ponieważ jest bardzo zbliżony do programu, który ona przygotowała dla mieszkańców. – Myślę, że to właśnie pani Joanna Bartnik potrafi zorganizować środki na zrealizowanie tego programu i to wszystko u nas w gminie będzie – podkreśliła.