Lubelski wieczór w Zgrzycie

Slave Keeper pochodzą z Lublina i grają melodyjny hard rock & heavy metal. Chwytliwe melodie, mocny i wszechstronny żeński wokal, ciężkie riffy oraz potężna perkusja - to wszystko inspirowane gigantami gatunku (Dio, Iron Maiden, Nightwish, Helloween) ale zagrane w swoim własnym stylu. Zespół powstał w 2014 roku i koncertował na wielu scenach w Polsce, między innymi przed takimi tuzami jak: Deep Purple, Nazareth, Jorn czy Absolva. We wrześniu 2022 roku wydali świetnie przyjęty debiutancki album pt. „Ślad”, z którego pochodzą trzy single promujące album, w tym najbardziej znany „W obliczu wojny” z gościnnym udziałem legendy polskiego metalu Grzegorza Kupczyka. Obecnie pracują nad nowym materiałem.

Last Jump to lubelskie power trio istniejące od 2019 r. Grają klasycznego rocka. Na początku 2023 roku wspólnym koncertem z Jary Oddział Zamknięty zespół rozpoczął działalność koncertową, a wiosną tego samego roku ukazał się ich debiutancki album „Last Jump”, który spotkał się z ciepłym przyjęciem. Jedyny w gronie zespół spoza Lublina to Iron Head, który pochodzi z Kolbuszowej. Grają metal z silnymi wpływami metalcore'u. Szybkie riffy, potężną sekcję rytmiczną i gitarowe harmonie w całość spaja połączenie damskiego wokalu ze hard core’owym wrzaskiem. W 2022 r. zadebiutowali albumem Dzień za dniem. Na swoim koncie mają m.in. finał Antyfestu Antyradia 2023 i Przeglądu Cieszanów Festiwal 2023. Początek koncertu o godzinie 20:00. Bilety: (https://kbq.pl/125205)

O koncercie oraz planach na przyszłość rozmawiamy z Piotrem Szalakiem, perkusistą Slave Keeper.



Czy macie już ustaloną listę piosenek na sobotni koncert?

Tak, setlista jest już ustalona. W przeważającej większości zagramy utwory z naszej debiutanckiej płyty wydanej w 2022 roku pt. "Ślad". Album znakomicie się przyjął, więc z przyjemnością gramy te utwory na żywo. Dodatkowo zaprezentujemy dwa nowe numery z płyty, nad którą aktualnie pracujemy. Jeden z nich jest już trochę znany ponieważ miał swoją premierę, jako clip z naszego występu na Hard Rock Heroes. Natomiast drugi to zupełna nowość, premiera, przygotowana specjalnie na ten koncert.



Czy macie tremę przed występem w rodzinnym mieście?

Ja zawsze mam tremę i bardzo się denerwuję przed każdym koncertem. Teraz sytuacja jest wyjątkowa, bo gramy w naszym Lublinie, przed naszą publicznością. Dodatkowo właśnie na tym występie będziemy obchodzili mały jubileusz 10 – lecia zespołu. Z tego powodu mamy przygotowaną pewną niespodziankę. Wracając do pytania: tak, występ w rodzinnym mieście niesie ze sobą dodatkowe pokłady emocji, więc trema jest też jakby większa.

Z tego co się orientuję, to jesteście mocno zapracowani. Czy możesz nam powiedzieć nad czym pracujecie?

Ostatnio dużo się dzieje, to prawda! Jak już wspomniałem wcześniej, pracujemy nad nową płytą bo postanowiliśmy pójść za ciosem. Mamy gotowych kilka utworów, a kolejne są w fazie pomysłu. Poza tym miksujemy nasz materiał z Hard Rock Heroes i chcemy się nim pochwalić w niedługim czasie. Ciągle w nas siedzi ten koncert! Często go wspominamy. Oprócz tego spełniając prośby naszych fanów oraz własne marzenia, wydaliśmy "Ślad" na płycie winylowej, której przygotowanie pochłonęło mnóstwo czasu, ale z efektu końcowego jesteśmy bardzo dumni. Jednocześnie koncertujemy, czyli jak widać, prowadzimy bardzo intensywne życie zespołowe (śmiech).

Jakie plany na pozostałą część sezonu?

Koncert w Lublinie będzie przedostatnim na tej trasie, a ostatnim będzie występ w Drelowie 11 maja. Po czym definitywnie kończymy ten etap i zamykamy się w studio. Mieliśmy zrobić to wcześniej, ale dostaliśmy kilka fajnych propozycji koncertowych, z których z przyjemnością skorzystaliśmy. Przygotowanie się do koncertów zajmuje sporo czasu, którego nie możemy już poświęcić na komponowanie i zgrywanie nowych utworów. Dlatego po 11 maja przestawiamy zwrotnicę na cel, jakim jest nowa płyta! Tym bardziej gorąco zapraszamy na nasz koncert!