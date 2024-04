Boskie Buenos. Koncert Dmiana Ukeje

Podczas koncertu Damian Ukeje zagra akustyczne wersje największych hitów grupy Maanam, jak również kilka swoich kompozycji. Koncert będzie hołdem dla twórczości Maanamu, ale również próbą ponownego odkrycia tej muzyki. Kariera Damiana Ukeje na dobre rozpoczęła się w 2011 roku od zwycięstwa w pierwszej edycji programu The Voice of Poland, zwieńczonego nagraniem debiutanckiego krążka „Ukeje”, który dotarł na 44. Miejsce najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. W 2013 Ukeje został nominowany do Fryderyków w kategorii Debiut Roku. Kolejna płyta ukazała się pod koniec 2016 roku. Jej tytuł „UZO” oznacza drogę w języku nigeryjskim (ojciec artysty jest z pochodzenia Nigeryjczykiem). Od 2019 r. artysta Od 2019 występuje w projekcie muzycznym „Moje Boskie Buenos”. Bilety na goout.net. Początek o godzinie 20:00.