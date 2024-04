Jazz w DDK Węglin. Marek Pospieszalski solo

Marek Pospieszalski to saksofonista młodego pokolenia, o którym niebawem może być bardzo głośno. Zajął 25 miejsce na prestiżowej liście niemieckiego magazynu „Jazz Thing” wśród najbardziej obiecujących muzyków w Europie („25 unerhörte kommende Großen“). Przełomem w jego karierze był rok 2022. Płyta oktetu „Polish Composers of the 20th Century“ została wybrana albumem roku miesięcznika Jazz Forum. Z kolei albumy kwartetu „Dürer’s Mother“ (Honorable Mentions-New Releases / The New York City Jazz Record) ukazały się pod skrzydłami renomowanej portugalskiej wytwórni Clean Feed, odbijając się szerokim echem, a Marek Pospieszalski został uhonorowany tytułem „Muzyk Roku” w ankiecie dziennikarskiej Jazz Forum. W marcu 2023 nakładem Bocian Records ukazał się album zawierający materiał dokumentujący ten ważny dla artysty etap.

O swojej twórczości Marek opowiada – „Formuła gry solowej daje możliwość bardzo dokładnego podejścia do instrumentu”. Kładąc obecnie główny nacisk na sferę brzmieniową, Marek Pospieszalski eksploruje nowe sposoby gry, np. preparowanie saksofonu, czy użycie wzmacniacza gitarowego z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego, dzięki któremu saksofon zamienia się w zupełnie nowy instrument. Technika ta okazuje się być osobnym sposobem na dalszą eksplorację. Pospieszalski, czerpiąc z dorobku sound designu i zachowując ekspresyjność i muzykalność, pokazuje że saksofon jest instrumentem, który wciąż ma wiele do zaoferowania z pozornie nieskończoną liczbą możliwości”. Bilety w cenie 30 zł do nabycia w godzinach otwarcia Kasy DDK „Węglin” lub w dniu koncertu w godzinach 19.00-20.00. Rezerwacje biletów – 81 466 59 14 lub info@ddkweglin.pl