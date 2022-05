Repertuar kin i teatrów w Lublinie i regionie [20-22.05]. "Książę" i "Jujutsu Kaisen 0"

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: 20 maja - 22 maja

TEATRY:

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): PIĄTEK: Wieczorem – 20.00 SOBOTA: The Met Live in HD: „Łucja z Lammermooru” - 18.55 NIEDZIELA: Szalony Paryż – 16.00

TEATR OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA: Czego nie widać – 19.00

TEATR ANDERSENA (plac Teatralny 1): PIĄTEK: Muminki – 09.30, 11.30 SOBOTA: Muminki - 16.00 NIEDZIELA: Muminki – 12.00

TEATR MUZYCZNY (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK SOBOTA: Zemsta nietoperza – 18.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Koncert: Bunt i Korzenie – 20.00 SOBOTA: ManRay. Barbarzyńca – 18.00; Koncert: Splendid Sound / Sensiethief Sound / Jurek Dre$ - 20.00 NIEDZIELA: Blisko – 12.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Curie-Skłodowskiej 5): PIĄTEK: Koncert symfoniczny – 19.00 NIEDZIELA: Uważne śpiewograjki – 10.00, 11.30

KINA:

CINEMA CITY PLAZA (ul. Lipowa 13): PIĄTEK: Boscy – 13.10, 18.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.00, 11.15, 12.50, 14.00, 15.40, 19.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 11.40, 14.30, 17.20, 18.30, 20.10, 21.20; Downton Abbey: Nowa Epoka – 21.30; F_cking Bornholm – 21.40; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 10.20, 12.10, 15.40; Igrzyska zwierzaków – 10.00, 15.10; Jujutsu Kaisen 0: The Movie – 16.40, 19.00, 21.20; Książę – 17.10, 19.30, 21.50; Podpalaczka – 19.20; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 11.20, 12.20, 14.00, 15.00, 16.40; To nie wypanda – 10.00, 12.10, 14.30; Wiking – 21.00; Złoto – 17.40, 20.00, 22.15 SOBOTA NIEDZIELA: Boscy – 13.10, 18.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.00, 11.15, 12.50, 14.00, 15.40, 19.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 11.40, 14.30, 17.20, 18.30, 20.10, 21.20; Downton Abbey: Nowa Epoka – 21.30; F_cking Bornholm – 21.40; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 10.20, 12.10, 15.40; Igrzyska zwierzaków – 10.00, 15.10, 16.50; Jujutsu Kaisen 0: The Movie – 16.40, 19.00, 21.20; Książę – 17.10, 19.30, 21.50; Podpalaczka – 19.20; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 11.20, 12.20, 14.00, 15.00, 16.40; To nie wypanda – 10.00, 12.10, 14.30; Wiking – 21.00; Złoto – 17.40, 20.00, 22.15

CINEMA CITY FELICITY (al. Witosa 32): PIĄTEK: Boscy – 19.50; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.20, 11.50, 13.00, 14.10, 14.40, 15.40, 17.30, 19.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 10.50, 13.40, 16.30, 19.20, 20.20, 22.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D 4DX dubbing – 11.10, 14.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D 4DX napisy – 16.50; Downton Abbey: Nowa epoka – 21.00; F_cking Bornholm – 18.50; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 11.00, 12.55, 15.50; Igrzyska zwierzaków – 10.00, 11.00, 17.00; Jujutsu Kaisen 0: The Movie 2D – 18.20, 20.40; Jujutsu Kaisen 0: The Movie 4DX – 19.40, 22.00; Książę – 17.00, 19.20, 21.40; Podpalaczka – 16.20, 21.10; Sonic 2: Szybki jak błyskawica 2D dubbing – 10.00, 12.00, 13.40, 14.40, 17.20, 18.30; To nie wypanda – 10.10, 12.20, 14.40; Wiking – 22.00; X – 22.20 SOBOTA: Boscy – 19.50; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.20, 11.50, 13.00, 14.10, 14.40, 15.40, 17.30, 19.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 10.50, 13.40, 16.30, 19.20, 20.20, 22.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D 4DX dubbing – 11.10, 14.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D 4DX napisy – 16.50; Downton Abbey: Nowa epoka – 21.00; F_cking Bornholm – 18.50; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 11.00, 12.55, 15.50; Igrzyska zwierzaków – 10.00, 11.00, 17.00; Jujutsu Kaisen 0: The Movie 2D – 18.20, 20.40; Jujutsu Kaisen 0: The Movie 4DX – 19.40, 22.00; Książę – 17.00, 19.20, 21.40; Podpalaczka – 16.20, 21.10; Sonic 2: Szybki jak błyskawica 2D dubbing – 11.00, 12.00, 13.40, 14.40, 17.20, 18.30; To nie wypanda – 10.10, 12.20, 14.40; Wiking – 22.00; X – 22.20 NIEDZIELA: Boscy – 19.50; Diuna 3D 4DX – 18.50; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.20, 11.50, 13.00, 14.10, 14.40, 15.40, 17.30, 19.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 10.50, 13.40, 16.30, 19.20, 20.20, 22.10; Downton Abbey: Nowa epoka – 21.00; F_cking Bornholm – 18.50; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D dubbing – 11.00, 12.55, 15.50; Free Guy 3D 4DX – 13.40; Igrzyska zwierzaków – 10.00, 11.00, 17.00; John Wick 3 2D 4DX – 16.10; Jujutsu Kaisen 0: The Movie 2D – 18.20, 20.40; Król Lew 3D 4DX – 11.00; Książę – 17.00, 19.20, 21.40; Onecność 3: Na rozkaz diabła 2D 4DX – 22.00; Podpalaczka – 16.20, 21.10; Sonic 2: Szybki jak błyskawica 2D dubbing – 11.00, 12.00, 13.40, 14.40, 17.20, 18.30; To nie wypanda – 10.10, 12.20, 14.40; Wiking – 22.00; X – 22.20

MULTIKINO (Galeria Olimp, al. Spółdzielczości Pracy 36b): PIĄTEK: Boscy – 17.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.30, 12.30, 15.20, 18.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 11.30, 14.25, 17.20, 19.15, 20.15, 21.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 13.25, 16.20; Downton Abbey: Nowa epoka – 12.05; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D napisy – 14.50; Igrzyska zwierzaków – 11.35, 16.00; Jujutsu Kaisen 0: The Movie – 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.10; Książę – 13.45, 18.10, 20.30; Nasze magiczne Encanto – 10.25; Podpalaczka – 20.45; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 10.15, 13.00, 15.45, 18.00; To nie wypanda – 10.10; Wiking –20.20; X – 19.45; Yakari i wielka podróż – 10.00, 12.55, 15.00 SOBOTA NIEDZIELA: Boscy – 17.10; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 10.30, 12.30, 15.20, 18.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 11.30, 14.25, 17.20, 19.15, 20.15, 21.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 13.25, 16.20; Downton Abbey: Nowa epoka – 12.05; Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a 2D napisy – 14.50; Igrzyska zwierzaków – 11.35, 16.00; Jujutsu Kaisen 0: The Movie – 10.00, 12.30, 15.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.10; Książę – 13.45, 18.10, 20.30; Nasze magiczne Encanto – 10.25; Podpalaczka – 20.45; Poranki: Bing – 10.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica dubbing – 10.15, 13.00, 15.45, 18.00; To nie wypanda – 10.10; Wiking –20.20; X – 19.45; Yakari i wielka podróż – 10.00, 12.55, 15.00

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Igrzyska zwierzaków – 09.30; Yakari i wielka podróż – 09.30; Skarb Mikołajka – 11.00; Za duży na bajki – 11.15; Książę – 16.15, 20.15; Mała mama – 16.30, 18.15; Boscy – 18.00, 20.00 SOBOTA NIEDZIELA: Igrzyska zwierzaków – 14.15; Yakari i wielka podróż – 14.45; Książę – 16.15, 20.15; Mała mama – 16.30, 18.15; Boscy – 18.00, 20.00

CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Mała mama – 18.00; Trzy piętra – 19.30 SOBOTA: Trzy piętra – 18.00; Mała mama – 20.15 NIEDZIELA: Moje życie to cyrk – 13.00; Mała mama – 17.00; Trzy piętra – 18.30

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR (plac Teatralny 1): PIĄTEK: MDAG: Pamiętniki z Mjanmy – 17.00; MDAG: Lombard – 19.00 SOBOTA: MDAG: Podwodne życie Jacquesa Cousteau – 14.00; MDAG: Terytorium – 16.00; MDAG: Rzeka – 18.00; MDAG: Na ratunek – 20.00 NIEDZIELA: MDAG: Młody Platon – 14.00; MDAG: Skal – 16.00; MDAG: W mroku niepewności – 18.00

PUŁAWY SYBILLA (ul. Partyzantów 6): PIĄTEK: Doktor Strange w multiwersum obłędu dubbing – 15.30; F_cking Bornholm – 18.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 13.15; Wiking – 20.00 SOBOTA: Doktor Strange w multiwersum obłędu dubbing – 15.30; F_cking Bornholm – 18.00; C'Mon C'Mon – 10.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 13.15; Wiking – 20.00 NIEDZIELA: Doktor Strange w multiwersum obłędu dubbing – 15.30; F_cking Bornholm – 18.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 13.15; Wiking – 20.00

BIAŁA PODLASKA –MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: F_cking Bornholm – 18.00; Igrzyska zwierzaków – 14.00; Nieznośny ciężar wielkiego talentu – 20.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 15.45 SOBOTA NIEDZIELA: Cud Guadalupe – 16.00; F_cking Bornholm – 18.00; Igrzyska zwierzaków – 12.00; Nieznośny ciężar wielkiego talentu – 20.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 13.45

ŚWIDNIK – LOT (al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK: Nawet myszy idą do nieba – 15.40; Nieznośny ciężar wielkiego talentu – 17.30; Boscy – 19.40 SOBOTA: Nieznośny ciężar wielkiego talentu – 17.30; Boscy – 19.40 NIEDZIELA: Nawet myszy idą do nieba – 15.40; Nieznośny ciężar wielkiego talentu – 17.30; Boscy – 19.40

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Boscy – 18.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 17.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 20.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 14.45; Krowa – 18.00; Książę – 16.00, 20.30; McCurry. W pogoni za kolorem – 19.45; Podpalaczka – 16.15, 20.45; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 18.00 SOBOTA: Boscy – 18.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 17.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 20.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 14.45; Dom z drzazg – 19.45; Igrzyska zwierzaków – 14.15; Książę – 16.00, 20.30; Podpalaczka – 16.15, 20.45; Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości – 18.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 13.30, 18.00 NIEDZIELA: Boscy – 18.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 17.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 20.15; Doktor Strange w multiwersum obłędu 3D dubbing – 14.45; Igrzyska zwierzaków – 14.15; Książę – 16.00, 20.30; Podpalaczka – 16.15, 20.45; Podwodne życie Jacquesa Cousteau - 18.30; Rzeka – 17.00; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 13.30, 18.00

CHEŁM – ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 20.30; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 18.05; Igrzyska zwierzaków – 14.00, 16.00 SOBOTA: Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 15.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 20.30; Igrzyska zwierzaków – 11.00, 13.00; Nieznośny ciężar wielkiego talentu – 18.00 NIEDZIELA: Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D dubbing – 15.00; Doktor Strange w multiwersum obłędu 2D napisy – 17.45; Igrzyska zwierzaków – 11.00, 13.00; Nieznośny ciężar wielkiego talentu – 20.30

ŁUKÓW - ŁOK (ul. Wyszyńskiego 20): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Igrzyska zwierzaków – 12.45; Sonic 2: Szybki jak błyskawica – 14.15, 16.30; F_cking Bornholm – 18.45; Morbius – 20.30

LUBARTÓW – LEWART (Rynek II 1): PIĄTEK SOBOTA: Nawet myszy idą do nieba – 15.00; Felix i ukryty skarb – 17.00; Książę – 19.30 NIEDZIELA: Basia 3 – 13.30; Nawet myszy idą do nieba – 15.00; Felix i ukryty skarb – 17.00; Książę – 19.30